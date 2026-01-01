Despliega Pocket ID con un solo clic.
Proveedor OIDC solo con Passkey que añade inicio de sesión único sin contraseña a todas tus aplicaciones autohospedadas.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Pocket ID
Pocket ID es un proveedor de identidad OIDC ligero y de código abierto con una diferencia fundamental: solo admite passkeys para la autenticación, sin ningún inicio de sesión con contraseña. Los usuarios registran una passkey una sola vez — utilizando su teléfono, clave de hardware o datos biométricos — y a partir de ese momento se autentican en cualquier aplicación conectada con un solo gesto.
Alojar Pocket ID en tu propio VPS te proporciona una capa de inicio de sesión único para todos tus servicios autoalojados sin necesidad de ejecutar una plataforma de identidad pesada. Un único contenedor con almacenamiento SQLite integrado significa que no hay nada que mantener — conecta tus aplicaciones como clientes OIDC y elimina las contraseñas de toda tu pila autoalojada.
Funciones clave de Pocket ID
Autenticación solo con clave de acceso
La autenticación se realiza exclusivamente a través de WebAuthn passkeys: sin contraseñas que gestionar, filtrar o restablecer en ninguna aplicación conectada.
Proveedor de OIDC
Actúa como un proveedor de OpenID Connect compatible con los estándares para que cualquier aplicación que sea compatible con OIDC pueda delegar la autenticación en Pocket ID.
Portal de autoservicio para usuarios
Los usuarios gestionan sus propias claves de acceso, sesiones activas y aplicaciones autorizadas a través de un panel de control de autoservicio limpio.
Integración LDAP
Conéctate a un LDAP o Active Directory existente para importar usuarios en lugar de gestionar cuentas manualmente en Pocket ID.
Registro de auditoría
Registra cada inicio de sesión, registro de clave de acceso y evento de autorización de cliente con un registro de auditoría integrado y con capacidad de búsqueda.
¿Por qué ejecutar Pocket ID en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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