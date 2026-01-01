Implementa Autobase con un solo clic.
Plataforma de base de datos como servicio de código abierto y autoalojada para automatizar el aprovisionamiento y la gestión de clústeres de PostgreSQL.
Elige un plan VPS para Autobase
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Autobase
Autobase es una alternativa de código abierto a los servicios de bases de datos gestionados en la nube como Amazon RDS y Google Cloud SQL, que ofrece aprovisionamiento automatizado de clústeres de PostgreSQL, configuración de alta disponibilidad y gestión centralizada a través de una consola web intuitiva. Con más de 4.000 estrellas en GitHub, te permite aprovisionar clústeres de PostgreSQL listos para producción con conmutación por error automatizada, copias de seguridad programadas y recuperación a un momento dado sin tener que dominar manualmente una compleja configuración de alta disponibilidad.
El autoalojamiento de Autobase elimina los costes recurrentes por hora de los servicios de bases de datos en la nube, manteniendo tu infraestructura de bases de datos y todos los datos almacenados bajo tu control total. El DBDesk Studio integrado proporciona acceso directo a SQL y exploración de esquemas, y la API REST permite una gestión programática completa, lo que te ofrece la comodidad de una base de datos gestionada en tu propia infraestructura.
Funciones clave de Autobase
Aprovisionamiento de clúster con un solo clic
Despliega clústeres de PostgreSQL totalmente configurados y de alta disponibilidad a través de la consola web sin escribir manualmente archivos de configuración de HA o playbooks de Ansible.
Conmutación por error automática
La conmutación por error integrada detecta fallos primarios y promueve una réplica automáticamente, minimizando el tiempo de inactividad para las cargas de trabajo de producción sin intervención manual.
Estudio SQL integrado
DBDesk Studio se incluye junto con la consola, ofreciendo exploración de esquemas, ejecución de consultas y exploración de datos sin instalar un cliente de base de datos independiente.
Backup y recuperación
Programa copias de seguridad automatizadas y restaura clústeres a cualquier punto en el tiempo, protegiendo contra la pérdida de datos debido a eliminaciones accidentales o errores de aplicación.
Automatización de REST API
Cada acción de gestión está disponible a través de una API REST, lo que permite la integración con pipelines de CI/CD, herramientas de infraestructura como código y scripts de automatización personalizados.
¿Por qué ejecutar Autobase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.