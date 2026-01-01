Implementa Gerrit con un solo clic.
Plataforma de revisión de código de nivel empresarial en la que confían Android, Chromium y los principales proyectos de código abierto de todo el mundo.
Elige un plan VPS para Gerrit
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Gerrit
Gerrit es un sistema de revisión de código de código abierto, basado en web y construido sobre Git. Cada cambio se envía como un conjunto de parches —una unidad de revisión versionada— que los compañeros de equipo evalúan mediante comentarios en línea, aprobaciones de votos y reglas de envío configurables antes de que pueda fusionarse. Originalmente creado en Google y utilizado por Android, Chromium y Qt, Gerrit aporta una disciplina de revisión estructurada a cualquier equipo de ingeniería.
Alojar Gerrit por tu cuenta en tu propio VPS te da control total sobre los repositorios, los permisos de acceso y los flujos de trabajo de revisión de código. Con un arranque en el que el primer usuario se convierte en administrador, reglas de acceso por proyecto detalladas y un ecosistema de plugins de más de 100 extensiones, está diseñado para equipos que necesitan registros de auditoría y estrictas puertas de calidad de código sin depender de plataformas de terceros.
Funciones clave de Gerrit
Flujo de trabajo de revisión basado en parches
Cada cambio de código se envía como un conjunto de parches versionado, lo que permite a los revisores tener una visión clara de cada iteración y el historial de revisión completo.
Permisos granulares
Define las reglas de acceso por proyecto, por rama y por acción para individuos y grupos, incluyendo force-push y derechos de envío.
Comentario de código en línea
Deja comentarios en líneas de código específicas y responde en línea, manteniendo las discusiones de revisión directamente vinculadas al código al que hacen referencia.
Integración de CI/CD
Activa Jenkins, Zuul o cualquier sistema CI automáticamente para nuevos conjuntos de parches mediante webhooks y la API de flujo de eventos integrada.
Ecosistema de plugins
Extiende Gerrit con más de 100 plugins de la comunidad para autenticación LDAP, métricas, notificaciones y flujos de trabajo de revisión personalizados.
Gestión multirrepositorio
Gestiona y revisa los cambios en múltiples repositorios Git desde una única instancia con control de acceso unificado y registros de auditoría.
¿Por qué ejecutar Gerrit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.