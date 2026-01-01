Gerrit es un sistema de revisión de código de código abierto, basado en web y construido sobre Git. Cada cambio se envía como un conjunto de parches —una unidad de revisión versionada— que los compañeros de equipo evalúan mediante comentarios en línea, aprobaciones de votos y reglas de envío configurables antes de que pueda fusionarse. Originalmente creado en Google y utilizado por Android, Chromium y Qt, Gerrit aporta una disciplina de revisión estructurada a cualquier equipo de ingeniería.

Alojar Gerrit por tu cuenta en tu propio VPS te da control total sobre los repositorios, los permisos de acceso y los flujos de trabajo de revisión de código. Con un arranque en el que el primer usuario se convierte en administrador, reglas de acceso por proyecto detalladas y un ecosistema de plugins de más de 100 extensiones, está diseñado para equipos que necesitan registros de auditoría y estrictas puertas de calidad de código sin depender de plataformas de terceros.