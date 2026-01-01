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8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Firefly III

Firefly III es el estÃ¡ndar de oro para la gestiÃ³n de finanzas personales autoalojada. Ofrece una plataforma completa para hacer un seguimiento de tus ingresos, gastos y presupuestos con la precisiÃ³n de un software de contabilidad profesional. El sistema de contabilidad de doble entrada registra cada transacciÃ³n con un contexto completo de origen y destino, creando un libro de contabilidad preciso que puedes auditar en cualquier momento.

Al autoalojar en tu propio VPS, eliminas el riesgo de compartir datos financieros sensibles con agregadores de terceros, asegurando que tu patrimonio neto, hÃ¡bitos de gasto y saldos de cuenta permanezcan estrictamente confidenciales sin cuotas de suscripciÃ³n ni minerÃ­a de datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Firefly III

Contabilidad de partida doble

Garantiza la precisiÃ³n financiera con un sistema de nivel profesional que registra cada cÃ©ntimo en mÃºltiples cuentas.

Presupuesto Avanzado

Establece presupuestos complejos mensuales o anuales y recibe indicadores visuales cuando te acerques a tus lÃ­mites.

Reglas de automatizaciÃ³n

Ahorra tiempo creando reglas personalizadas que categorizan y etiquetan transacciones automÃ¡ticamente basÃ¡ndose en descripciones o importes.

Informes detallados

Crea grÃ¡ficos y diagramas reveladores para visualizar tu patrimonio neto, tus patrones de gasto y tu crecimiento financiero a lo largo del tiempo.

Â¿Por quÃ© ejecutar Firefly III en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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