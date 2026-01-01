ChronoFrame es una galería de fotos moderna de código abierto, creada para fotógrafos que desean un hermoso espacio para su trabajo, con gestión de metadatos, sin entregarlo a un servicio en la nube. Construida sobre Nuxt 4 con una rápida canalización de imágenes, analiza automáticamente los datos EXIF al subir, geocodifica inversamente las ubicaciones de las tomas, genera marcadores de posición ThumbHash para una carga instantánea y es compatible con Live Photos y Motion Photos junto con JPEG, PNG y HEIC/HEIF.

Ejecutar ChronoFrame en tu VPS mantiene los originales de resolución completa, las coordenadas GPS y el historial de visualización bajo tu control: sin suscripción, sin límites por foto, sin escaneo de terceros. Las fotos pueden residir en un disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y el mapa de exploración incluido convierte cada viaje en una línea de tiempo navegable de dónde se capturó cada fotograma.