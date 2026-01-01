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Sistema de mesa de ayuda y tickets de código abierto para la gestión de servicios de TI, soporte al cliente y automatización de procesos.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OTOBO

OTOBO es una plataforma de gestión de tickets y servicios totalmente de código abierto y basada en la web, bifurcada de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Ofrece capacidades de mesa de ayuda de TI de nivel empresarial —colas de tickets, seguimiento de SLA, una base de conocimientos/preguntas frecuentes integrada, flujos de trabajo ITSM y una CMDB— sin tarifas de licencia ni dependencia de proveedor. OTOBO es compatible con la comunicación multicanal a través de correo electrónico, teléfono y formularios web, e incluye un motor de automatización basado en reglas que gestiona el enrutamiento, las escaladas y las notificaciones de forma predeterminada.

Autoalojar OTOBO en tu propio VPS pone todos los datos de tickets, registros de clientes e informes de SLA bajo tu control. Esta plantilla implementa la pila de producción completa: la aplicación web de OTOBO y el demonio en segundo plano, MariaDB para almacenamiento persistente, un nodo de Elasticsearch dedicado para una búsqueda de texto completo rápida en todos los tickets, y Redis para el almacenamiento en caché de sesiones y el rendimiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OTOBO

Ticketing multicanal

Recibe y gestiona tickets desde correo electrónico, formularios web y teléfono en una cola unificada con un historial de auditoría completo y conversaciones encadenadas.

SLA y escalada

Define objetivos de respuesta y resolución por cola o cliente, con reglas de escalado automático y notificaciones a los agentes cuando se acerquen los plazos.

Biblioteca de conocimiento integrada

Publicar artículos de preguntas frecuentes tanto para clientes externos como para agentes internos, reduciendo los tickets repetitivos y acelerando la resolución en el primer contacto.

Potente automatización

Utiliza los filtros integrados de PostMaster, los disparadores de tickets y las tareas programadas para enrutar, responder y cerrar tickets automáticamente sin intervención manual.

ITSM y CMDB

Amplía OTOBO con el módulo ITSM para gestionar elementos de configuración, solicitudes de cambio y catálogos de servicio en una CMDB estructurada.

Búsqueda de texto completo

La integración de Elasticsearch ofrece búsqueda instantánea a través de millones de tickets, notas y archivos adjuntos, manteniendo los tiempos de respuesta de los agentes rápidos a cualquier escala.

¿Por qué ejecutar OTOBO en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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