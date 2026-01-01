Mage AI es una plataforma de canalizaciĆ³n de datos de prĆ³xima generaciĆ³n que combina un entorno de desarrollo tipo cuaderno con orquestaciĆ³n de nivel de producciĆ³n. Los ingenieros y analistas de datos crean canalizaciones ETL utilizando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental y luego los programan y supervisan a gran escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayorĆ­a de las configuraciones de pila de datos.

El autoalojamiento de Mage AI en tu VPS mantiene los datos de producciĆ³n sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecuciĆ³n y proporciona a los equipos un entorno de canalizaciĆ³n dedicado que se adapta a sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.