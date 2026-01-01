Instala Mage IA con un solo clic.
Plataforma moderna de canalizaciĆ³n de datos para crear, ejecutar y gestionar flujos de trabajo ETL con Python, SQL y R.
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Todo lo que puedes crear con Mage AI
Mage AI es una plataforma de canalizaciĆ³n de datos de prĆ³xima generaciĆ³n que combina un entorno de desarrollo tipo cuaderno con orquestaciĆ³n de nivel de producciĆ³n. Los ingenieros y analistas de datos crean canalizaciones ETL utilizando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental y luego los programan y supervisan a gran escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayorĆa de las configuraciones de pila de datos.
El autoalojamiento de Mage AI en tu VPS mantiene los datos de producciĆ³n sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecuciĆ³n y proporciona a los equipos un entorno de canalizaciĆ³n dedicado que se adapta a sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.
Funciones clave de Mage AI
Desarrollo estilo cuaderno
Crea y prueba bloques de canalizaciĆ³n de forma interactiva en un IDE de navegador antes de promocionarlos a ejecuciones de producciĆ³n programadas.
Soporte para Python, SQL y R
Escribe la lĆ³gica de transformaciĆ³n en el lenguaje que tu equipo ya utiliza, mezclando bloques de Python y SQL en el mismo flujo.
OrquestaciĆ³n integrada
Programa pipelines, define dependencias entre tareas y supervisa ejecuciones desde un panel de control de orquestaciĆ³n unificado.
Amplias integraciones
ConĆ©ctate a bases de datos, almacenes de datos, almacenamiento en la nube y API con conectores preconfigurados que cubren la mayorĆa de las herramientas de la pila de datos.
Git integrado
CĆ³digo de pipeline de control de versiones con soporte nativo de Git para el desarrollo colaborativo y el seguimiento de cambios.
ĀæPor quĆ© ejecutar Mage AI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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