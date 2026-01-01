Despliega Passbolt con un solo clic.
Gestor de contraseñas de equipo de código abierto, diseñado para la colaboración, con cifrado de extremo a extremo y privacidad autoalojada.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Passbolt
Passbolt es un gestor de contraseñas de código abierto diseñado para equipos que necesitan almacenar, compartir y auditar credenciales de forma segura. Cada contraseña se encripta de extremo a extremo usando OpenPGP antes de salir del navegador; el servidor nunca ve tus secretos en texto plano. A diferencia de los gestores de contraseñas de uso general, Passbolt está diseñado desde cero para la colaboración: puedes compartir contraseñas individuales o carpetas enteras con tus compañeros sin exponer nunca la clave subyacente.
Alojar Passbolt en tu propio VPS significa que tu base de datos de credenciales nunca toca un servidor de terceros. Tú controlas las claves de encriptación, los registros de acceso y la política de retención de datos, un requisito fundamental para los equipos sujetos a obligaciones de cumplimiento como SOC 2, ISO 27001 o GDPR.
Funciones clave de Passbolt
Cifrado de extremo a extremo
Todas las contraseñas se cifran con OpenPGP en el navegador antes de ser enviadas al servidor, por lo que el host nunca tiene acceso a los secretos en texto plano.
Compartición granular
Compartir contraseñas o carpetas individuales con usuarios o grupos específicos, con controles de acceso de lectura o escritura basados en permisos.
Registro de auditoría completo
Cada acceso, uso compartido, copia y actualización se registra con una marca de tiempo y la identidad del usuario, lo que proporciona a los equipos de seguridad un historial completo de la actividad de las credenciales.
Extensión del navegador
Las extensiones oficiales para Chrome y Firefox autocompletan las credenciales en los sitios web coincidentes directamente desde la bóveda, sin exponer las contraseñas en el portapapeles.
API REST y CLI
Una API REST completa y una herramienta CLI oficial permiten a los equipos de DevOps integrar Passbolt en scripts de aprovisionamiento, pipelines de CI/CD y flujos de trabajo de rotación de secretos.
¿Por qué ejecutar Passbolt en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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