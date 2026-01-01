WinterCMS es un sistema de gestión de contenidos gratuito y de código abierto construido sobre el framework PHP Laravel. Originalmente bifurcado de OctoberCMS, combina una arquitectura amigable para desarrolladores con un backend intuitivo que facilita la gestión de contenidos a usuarios no técnicos. El CMS incluye un editor basado en bloques, un ecosistema de plugins flexible y un front-end temático que permite a los equipos construir y mantener sitios web sofisticados sin sacrificar la calidad del código.

Alojar WinterCMS en tu propio VPS te da control total sobre tus datos, elimina las tarifas por sitio o por usuario y te permite personalizar cada capa de la pila. Esta plantilla combina WinterCMS con una base de datos MySQL 8 dedicada para una persistencia fiable y lista para producción desde el primer día.