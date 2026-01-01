Implementa Gatus con un solo clic.
Página de estado orientada a desarrolladores con monitoreo multiprotocolo automatizado, alertas condicionales y paneles de tiempo de actividad en tiempo real.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Gatus
Gatus es una herramienta de monitorización de tiempo de actividad orientada a desarrolladores y una página de estado que supervisa el estado de las API HTTP, los servicios TCP, los registros DNS, los objetivos ICMP, los hosts SSH, los endpoints gRPC y los certificados SSL a partir de una configuración YAML declarativa. Evalúa condiciones: códigos de estado, tiempos de respuesta, contenido del cuerpo y caducidad del certificado, y muestra un panel de control en tiempo real con porcentajes históricos de tiempo de actividad para cada endpoint.
Autoalojar Gatus en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de monitorización independiente de los servicios que supervisa, elimina las tarifas SaaS por comprobación y te permite enrutar alertas a través de más de 40 integraciones: incluyendo Slack, Discord, PagerDuty y Telegram, sin que tus datos de monitorización salgan de tu entorno.
Funciones clave de Gatus
Monitorización multiprotocolo
Supervisa HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC y la caducidad de certificados SSL desde una única configuración YAML. No se requieren agentes ni código adicional.
Alertas condicionales
Define condiciones de alerta precisas en códigos de estado, tiempos de respuesta, campos del cuerpo JSON y caducidad de certificados, con más de 40 integraciones incluyendo Slack y PagerDuty.
Métricas de Prometheus
Expón la salud y la latencia de los endpoints a través de un endpoint /metrics para una integración directa con Grafana y tu pila de observabilidad existente.
Insignias incrustables
Genera insignias SVG de tiempo de actividad y tiempo de respuesta para incrustar en READMEs de GitHub, sitios de documentación o páginas de estado públicas.
Ventanas de mantenimiento
Programa períodos de inactividad para suprimir alertas falsas durante despliegues, mantenimiento o interrupciones conocidas sin modificar tus reglas de alerta.
¿Por qué ejecutar Gatus en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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