Hasta un 69% de descuento en DenoKV

Implementa DenoKV con instalación en un clic.

Base de datos clave-valor fuertemente consistente desarrollada por el equipo de Deno con transacciones ACID y una API nativa de JavaScript.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa DenoKV con instalación en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con DenoKV

DenoKV es una base de datos clave-valor moderna, creada por los desarrolladores de Deno, que ofrece almacenamiento fuertemente consistente con garantías de transacciones ACID y una API nativa de JavaScript que se integra de forma natural en las aplicaciones Deno. Soporta operaciones atómicas, índices secundarios, versionado automático y un manejo eficiente tanto de metadatos pequeños como de objetos binarios grandes, todo ello respaldado por un motor de almacenamiento SQLite para una persistencia fiable.

Autoalojar DenoKV en tu VPS te proporciona un rendimiento y unos costes predecibles en comparación con los servicios de bases de datos gestionados, control total sobre tu capa de datos y autenticación basada en tokens para asegurar el acceso. Es el almacén de respaldo ideal para aplicaciones Deno que necesitan un almacenamiento clave-valor fiable sin dependencia de proveedor (vendor lock-in) ni precios variables en la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DenoKV

Transacciones ACID

Garantiza atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad para todas las operaciones, lo que lo hace seguro para almacenar el estado crítico de la aplicación.

API nativa de JavaScript

Diseñado específicamente para Deno con una API asíncrona idiomática que se integra de forma natural en las aplicaciones Deno existentes y en los proyectos de Deno Deploy.

Operaciones atómicas multiclave

Ejecuta operaciones condicionales de lectura-modificación-escritura en múltiples claves en una única transacción atómica, lo que permite una gestión de estado sin condiciones de carrera.

Índices secundarios

Define índices secundarios en tus datos para permitir búsquedas eficientes más allá de la clave primaria sin infraestructura de consulta externa.

Seguridad basada en tokens

Asegura todo el acceso a la base de datos con un token de acceso generado, evitando conexiones no autorizadas al almacén de clave-valor.

¿Por qué ejecutar DenoKV en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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