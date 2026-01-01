Implementa Mongo Express con instalación de un solo clic.
Interfaz administrativa basada en web para MongoDB que te permite navegar, editar y gestionar bases de datos a través de un navegador.
Elige un plan VPS para Mongo Express
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Mongo Express
Mongo Express es una UI web ligera y de código abierto para MongoDB, construida con Node.js y Bootstrap 5. Te permite conectar a una instancia de MongoDB y empezar inmediatamente a navegar por bases de datos, explorar colecciones, editar documentos y ejecutar consultas, todo desde una pestaña del navegador, sin necesidad de un cliente de base de datos local. La interfaz gestiona operaciones CRUD completas en bases de datos, colecciones y documentos individuales, y es compatible con toda la gama de tipos de datos BSON para que los documentos se muestren y editen con precisión.
Alojar Mongo Express por tu cuenta junto con tu base de datos MongoDB en un VPS mantiene ambos servicios en la misma red privada, para que el puerto de tu base de datos nunca quede expuesto a internet mientras que la UI de administración permanece accesible a través de HTTPS mediante Traefik.
Funciones clave de Mongo Express
Operaciones CRUD completas
Crear, leer, actualizar y eliminar bases de datos, colecciones y documentos a través de una interfaz de navegador limpia sin escribir ningún comando de shell.
Editor de documentos en línea
Edita documentos directamente en la interfaz de usuario con soporte completo para tipos BSON, para que valores como ObjectId, Date y NumberLong se gestionen correctamente.
Importar y exportar colecciones
Importar y exportar datos de colección en formato JSON para migraciones, copias de seguridad o compartir instantáneas de conjuntos de datos entre entornos.
Gestión de índices
Ver, crear y eliminar índices en cualquier colección para comprender y optimizar el rendimiento de las consultas sin salir del navegador.
Gestión de archivos de GridFS
Explora y gestiona archivos grandes almacenados en buckets de MongoDB GridFS directamente a través de la interfaz de usuario.
¿Por qué ejecutar Mongo Express en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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