Despliega PentAGI con instalación de un solo clic.
Sistema de agentes de IA totalmente autónomo que ejecuta tareas complejas de pruebas de penetración desde un único panel de control autohospedado.
Elige un plan VPS para PentAGI
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con PentAGI
PentAGI es un sistema de agente de IA totalmente autónomo que lleva a cabo tareas complejas de pruebas de penetración sin supervisión humana constante. Orquesta agentes de IA especializados —planificadores, investigadores, codificadores y pentesters— que razonan sobre un objetivo, eligen las herramientas adecuadas y las ejecutan dentro de contenedores Docker aislados para descubrir y validar vulnerabilidades.
Conecta tus propias claves de OpenAI, Anthropic o Google Gemini y PentAGI impulsa todo el proceso, desde el reconocimiento hasta la elaboración de informes, utilizando una base de conocimientos con capacidad de búsqueda respaldada por una base de datos pgvector y un raspador web integrado. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos de escaneo sensibles, las credenciales y los hallazgos completamente en tu infraestructura en lugar de un servicio de seguridad de terceros.
Funciones clave de PentAGI
Agentes de IA autónomos
Agentes planificadores, investigadores, programadores y pentesters colaboran para ejecutar proyectos completos sin intervención humana paso a paso.
Trae tu propio LLM
Integra modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek o de Ollama local y cambia de proveedor cuando quieras.
Ejecución aislada de herramienta
Los agentes lanzan contenedores Docker desechables para ejecutar herramientas de seguridad, manteniendo cada comando aislado del host.
Biblioteca de conocimiento vectorial
Una base de datos pgvector empaquetada proporciona a los agentes memoria a largo plazo de hallazgos, objetivos y pasos previos a lo largo de una tarea.
Investigación web integrada
Un raspador integrado y conectores de búsqueda permiten a los agentes recopilar exploits, avisos y documentación bajo demanda.
¿Por qué ejecutar PentAGI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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