Photofield es una galería de fotos de código abierto de binario único construida en torno a una obsesión: la velocidad. En lugar de paginar las fotos en miniaturas pequeñas, renderiza miles de imágenes a la vez en un lienzo continuo y ampliable, cargando progresivamente mosaicos de mayor resolución a medida que te desplazas y pellizcas. El resultado se siente más parecido a un visor de imágenes de escritorio que a una galería web típica.

Autoalojar Photofield en tu VPS mantiene las fotos originales y sus metadatos EXIF dentro de la infraestructura que controlas en lugar de un servicio de fotos SaaS. El directorio de origen está montado en modo de solo lectura, por lo que la galería nunca puede modificar ni eliminar los originales, lo que lo convierte en un frontend seguro y no invasivo para un archivo existente sincronizado a través de rsync, SCP o Syncthing.