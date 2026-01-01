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Galería de fotos autoalojada y centrada en la velocidad que muestra miles de imágenes en una línea de tiempo fluida y ampliable.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Photofield

Photofield es una galería de fotos de código abierto de binario único construida en torno a una obsesión: la velocidad. En lugar de paginar las fotos en miniaturas pequeñas, renderiza miles de imágenes a la vez en un lienzo continuo y ampliable, cargando progresivamente mosaicos de mayor resolución a medida que te desplazas y pellizcas. El resultado se siente más parecido a un visor de imágenes de escritorio que a una galería web típica.

Autoalojar Photofield en tu VPS mantiene las fotos originales y sus metadatos EXIF dentro de la infraestructura que controlas en lugar de un servicio de fotos SaaS. El directorio de origen está montado en modo de solo lectura, por lo que la galería nunca puede modificar ni eliminar los originales, lo que lo convierte en un frontend seguro y no invasivo para un archivo existente sincronizado a través de rsync, SCP o Syncthing.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Photofield

Línea de tiempo con zoom

Desplázate y haz zoom en decenas de miles de fotos en un único lienzo continuo con transmisión de mosaicos multirresolución.

Despliegue de un único binario

Un binario de Go integra la interfaz de usuario, la base de datos de geolocalización y el indexador, por lo que el contenedor se inicia en segundos sin ningún servicio de base de datos externo.

Biblioteca de solo lectura

El directorio de fotos está montado de solo lectura para que la galería nunca pueda modificar, renombrar o eliminar archivos originales durante la indexación.

Geocodificación inversa local

La base de datos de geolocalización integrada resuelve las coordenadas GPS EXIF a nombres de lugares completamente sin conexión, sin llamadas a la API de mapas de terceros.

Indexación rápida

El indexador escanea nuevas fotos a miles de archivos por segundo en unidades SSD y actualiza la galería progresivamente sin bloquear la navegación.

Búsqueda con IA opcional

Conectar un servidor de IA de Photofield externo para habilitar la búsqueda semántica de imágenes y la detección facial en toda la colección.

¿Por qué ejecutar Photofield en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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