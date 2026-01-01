Despliega Stirling PDF con un solo clic.
Kit de herramientas PDF autoalojado con mĆ”s de 50 operaciones: fusionar, dividir, convertir, OCR, comprimir, redactar y firmar documentos sin subirlos a servicios de terceros.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Stirling PDF
Stirling PDF es una plataforma de manipulaciĆ³n de PDF autoalojada que gestiona mĆ”s de 50 operaciones de documentos completamente en tu propio servidor. Fusionar, dividir, rotar, comprimir, convertir entre formatos de Office y PDF, aplicar OCR, redactar contenido sensible, aĆ±adir marcas de agua, aplicar firmas digitales y exportar a PDF/A ā todo a travĆ©s de una interfaz web limpia y accesible desde cualquier navegador. Sin lĆmites de tamaĆ±o de archivo. Sin cuotas de uso. Sin documentos que salgan de tu infraestructura.
Para equipos legales, departamentos de finanzas y cualquier organizaciĆ³n que gestione documentos confidenciales, autoalojar Stirling PDF es la forma mĆ”s sencilla de obtener procesamiento de PDF de nivel empresarial, garantizando al mismo tiempo que los archivos sensibles nunca pasen por un servicio en la nube de terceros.
Funciones clave de Stirling PDF
MĆ”s de 50 operaciones de PDF
Fusionar, dividir, rotar, comprimir, reordenar pĆ”ginas, extraer imĆ”genes y docenas de operaciones mĆ”s: todo en una sola herramienta sin cambiar entre servicios.
OCR y conversiĆ³n
Convertir documentos escaneados a PDF con capacidad de bĆŗsqueda con Tesseract OCR, y transformar entre formatos PDF, Word, Excel o PowerPoint.
AnonimizaciĆ³n y privacidad
Elimina permanentemente texto, imĆ”genes y metadatos sensibles de los documentos antes de compartirlos, sin riesgo de que el contenido original pueda ser recuperado.
Firmas digitales
Aplica firmas digitales legalmente vinculantes a documentos PDF sin depender de servicios de firma de terceros o tarifas de suscripciĆ³n por documento.
Procesamiento por lotes
Procesar mĆŗltiples archivos simultĆ”neamente con operaciones por lotes y automatizar flujos de trabajo de documentos a travĆ©s de la API REST integrada.
Archivado PDF/A
Convertir documentos a formato PDF/A para cumplir con los requisitos de archivo a largo plazo, exigidos en contextos legales, financieros y gubernamentales.
ĀæPor quĆ© ejecutar Stirling PDF en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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