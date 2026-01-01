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Front-end alternativo para YouTube que respeta la privacidad â€” ve vÃ­deos sin anuncios, seguimiento o una cuenta de Google.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Invidious

Invidious es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y que respeta la privacidad para YouTube, que permite a los espectadores ver vÃ­deos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz web obtiene datos de vÃ­deo a travÃ©s de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la direcciÃ³n IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesiÃ³n; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.

Alojar Invidious por tu cuenta en tu VPS te ofrece una experiencia de visualizaciÃ³n de YouTube personal y sin anuncios, ademÃ¡s de la posibilidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, las listas de reproducciÃ³n y el historial de visualizaciÃ³n residen en una base de datos privada de PostgreSQL en tu servidor en lugar de en tu cuenta de Google, y las fuentes RSS te permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Invidious

Sin seguimiento ni anuncios

Los vÃ­deos se redirigen a travÃ©s de tu servidor, por lo que YouTube nunca ve las direcciones IP de los espectadores, las huellas digitales del navegador o los datos de comportamiento â€” y no hay anuncios pre-roll ni mid-roll.

No se necesita una cuenta de Google

Mira vÃ­deos, suscrÃ­bete a canales, crea listas de reproducciÃ³n y sigue el historial de reproducciones sin iniciar sesiÃ³n en una cuenta de Google ni aceptar los tÃ©rminos de YouTube.

Suscripciones y fuentes

Suscribirse a canales de YouTube a travÃ©s de una cuenta local en tu instancia de Invidious, con feeds RSS opcionales para seguir canales en cualquier lector de feeds.

Calidad y elecciÃ³n de cÃ³dec

Elige la calidad de video, el cÃ³dec (VP9, AV1, H.264) y el idioma del audio manualmente en lugar de dejar que la calidad automÃ¡tica de YouTube decida por ti.

Modo oscuro y temas

MÃºltiples temas integrados, incluyendo un modo oscuro limpio, ademÃ¡s de una interfaz de usuario pulcra y minimalista sin el motor de recomendaciones de YouTube ni el desorden de la barra lateral.

API JSON para herramientas

Una API REST completa expone datos de vÃ­deo, informaciÃ³n del canal y resultados de bÃºsqueda para que las herramientas externas puedan integrarse sin extraer HTML.

Â¿Por quÃ© ejecutar Invidious en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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