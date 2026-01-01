Implementar Invidious con un solo clic.
Front-end alternativo para YouTube que respeta la privacidad â€” ve vÃdeos sin anuncios, seguimiento o una cuenta de Google.
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Todo lo que puedes crear con Invidious
Invidious es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y que respeta la privacidad para YouTube, que permite a los espectadores ver vÃdeos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz web obtiene datos de vÃdeo a travÃ©s de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la direcciÃ³n IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesiÃ³n; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.
Alojar Invidious por tu cuenta en tu VPS te ofrece una experiencia de visualizaciÃ³n de YouTube personal y sin anuncios, ademÃ¡s de la posibilidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, las listas de reproducciÃ³n y el historial de visualizaciÃ³n residen en una base de datos privada de PostgreSQL en tu servidor en lugar de en tu cuenta de Google, y las fuentes RSS te permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.
Funciones clave de Invidious
Sin seguimiento ni anuncios
Los vÃdeos se redirigen a travÃ©s de tu servidor, por lo que YouTube nunca ve las direcciones IP de los espectadores, las huellas digitales del navegador o los datos de comportamiento â€” y no hay anuncios pre-roll ni mid-roll.
No se necesita una cuenta de Google
Mira vÃdeos, suscrÃbete a canales, crea listas de reproducciÃ³n y sigue el historial de reproducciones sin iniciar sesiÃ³n en una cuenta de Google ni aceptar los tÃ©rminos de YouTube.
Suscripciones y fuentes
Suscribirse a canales de YouTube a travÃ©s de una cuenta local en tu instancia de Invidious, con feeds RSS opcionales para seguir canales en cualquier lector de feeds.
Calidad y elecciÃ³n de cÃ³dec
Elige la calidad de video, el cÃ³dec (VP9, AV1, H.264) y el idioma del audio manualmente en lugar de dejar que la calidad automÃ¡tica de YouTube decida por ti.
Modo oscuro y temas
MÃºltiples temas integrados, incluyendo un modo oscuro limpio, ademÃ¡s de una interfaz de usuario pulcra y minimalista sin el motor de recomendaciones de YouTube ni el desorden de la barra lateral.
API JSON para herramientas
Una API REST completa expone datos de vÃdeo, informaciÃ³n del canal y resultados de bÃºsqueda para que las herramientas externas puedan integrarse sin extraer HTML.
Â¿Por quÃ© ejecutar Invidious en Hostinger?
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