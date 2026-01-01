Invidious es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y que respeta la privacidad para YouTube, que permite a los espectadores ver vÃ­deos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz web obtiene datos de vÃ­deo a travÃ©s de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la direcciÃ³n IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesiÃ³n; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.

Alojar Invidious por tu cuenta en tu VPS te ofrece una experiencia de visualizaciÃ³n de YouTube personal y sin anuncios, ademÃ¡s de la posibilidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, las listas de reproducciÃ³n y el historial de visualizaciÃ³n residen en una base de datos privada de PostgreSQL en tu servidor en lugar de en tu cuenta de Google, y las fuentes RSS te permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.