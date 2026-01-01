Implementa Icinga 2 con un solo clic.
Plataforma de monitorización de código abierto para hosts, servicios y métricas con una potente DSL y API REST.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Icinga 2
Icinga 2 es el sucesor moderno de Nagios, reescrito en C++ para un mejor rendimiento y construido en torno a un potente DSL de configuración, una API REST nativa y módulos de características conectables. Comprueba la disponibilidad de hosts, servicios, dispositivos de red y aplicaciones, calcula las transiciones de estado y los tiempos de inactividad, y activa notificaciones cuando algo falla, todo ello respaldado por los miles de plugins compatibles con Nagios existentes.
Esta plantilla agrupa Icinga 2 con Icinga DB, un demonio de sincronización respaldado por Redis, e Icinga Web 2 para que obtengas una pila de monitorización completa con un panel de control moderno listo para usar. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada alerta, métrica e inventario de host en la infraestructura que controlas, sin precios por host ni dependencia de proveedor (vendor lock-in).
Funciones clave de Icinga 2
Compatible con plugin de Nagios
Reutiliza todo el ecosistema de plugins de Nagios para que los scripts de verificación existentes para HTTP, SMTP, disco, CPU, bases de datos y certificados funcionen sin cambios.
Panel de control web moderno
Icinga Web 2 con el módulo Icinga DB incluye una UI rápida de lista, filtro y detalles con modo oscuro, reconocimiento masivo y programación modal para tiempos de inactividad.
Potente DSL de configuración
Aplicar reglas, plantillas y grupos de hosts te permite definir la monitorización para cientos de hosts en unas pocas líneas, en lugar de repetir bloques por host.
API REST y eventos
La API REST completa para hosts, servicios, tiempos de inactividad, comentarios y reconocimientos impulsa la automatización, los paneles de control y las integraciones de ChatOps.
Sincronización en streaming de Icinga DB
Un demonio de sincronización respaldado por Redis transmite cada resultado de comprobación y cambio de estado a MariaDB para que la interfaz de usuario web siempre refleje el estado en tiempo real con un retraso mínimo.
Monitorización distribuida
El contenedor maestro puede aceptar posteriormente zonas satélite y de agente, lo que te permite escalar a múltiples centros de datos desde el mismo árbol de configuración.
¿Por qué ejecutar Icinga 2 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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