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Plataforma de gestión de proyectos de código abierto que cubre el seguimiento de tareas, la planificación Gantt, los tableros ágiles y el seguimiento del tiempo en una única aplicación autoalojada.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenProject

OpenProject es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto que ofrece a los equipos una alternativa autoalojada a Jira, Asana y Basecamp. Cubre el ciclo de vida completo del proyecto —desde el seguimiento de tareas y errores hasta la planificación de cronogramas Gantt, tableros Agile (Scrum y Kanban) y el seguimiento de tiempo integrado— en una única aplicación. A diferencia de las herramientas SaaS, el autoalojamiento mantiene todos los datos del proyecto, los cronogramas y la comunicación del equipo dentro de tu propia infraestructura.

Equipos de desarrollo de software, ingeniería, gobierno y organizaciones de construcción utilizan OpenProject para gestionar proyectos complejos y multi-equipo con estrictos requisitos de soberanía de datos. Esta plantilla despliega OpenProject con servicios dedicados de web, trabajador en segundo plano y PostgreSQL, siguiendo la arquitectura de producción recomendada.

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Funciones clave de OpenProject

Seguimiento de paquetes de trabajo

Crea y gestiona tareas, errores, historias de usuario e hitos con metadatos enriquecidos, jerarquías y relaciones entre elementos.

Planificación del cronograma de Gantt

Programar el trabajo a lo largo del tiempo con diagramas de Gantt interactivos, dependencias y seguimiento de hitos para proyectos multifase.

Tableros ágiles

Ejecuta sprints de Scrum o flujos de trabajo Kanban con tableros de arrastrar y soltar, gestión de pendientes y seguimiento de la velocidad.

Seguimiento de tiempo y costes

Imputar el tiempo a los paquetes de trabajo, establecer presupuestos y generar informes de costes para mantener los proyectos dentro del plazo y del presupuesto.

Integración de GitHub y GitLab

Vincula las solicitudes de extracción y las confirmaciones directamente a los paquetes de trabajo, lo que proporciona a los desarrolladores y gerentes de proyecto una vista unificada del progreso.

¿Por qué ejecutar OpenProject en Hostinger?

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