Despliega OpenProject con un solo clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto que cubre el seguimiento de tareas, la planificación Gantt, los tableros ágiles y el seguimiento del tiempo en una única aplicación autoalojada.
Elige un plan VPS para OpenProject
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OpenProject
OpenProject es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto que ofrece a los equipos una alternativa autoalojada a Jira, Asana y Basecamp. Cubre el ciclo de vida completo del proyecto —desde el seguimiento de tareas y errores hasta la planificación de cronogramas Gantt, tableros Agile (Scrum y Kanban) y el seguimiento de tiempo integrado— en una única aplicación. A diferencia de las herramientas SaaS, el autoalojamiento mantiene todos los datos del proyecto, los cronogramas y la comunicación del equipo dentro de tu propia infraestructura.
Equipos de desarrollo de software, ingeniería, gobierno y organizaciones de construcción utilizan OpenProject para gestionar proyectos complejos y multi-equipo con estrictos requisitos de soberanía de datos. Esta plantilla despliega OpenProject con servicios dedicados de web, trabajador en segundo plano y PostgreSQL, siguiendo la arquitectura de producción recomendada.
Funciones clave de OpenProject
Seguimiento de paquetes de trabajo
Crea y gestiona tareas, errores, historias de usuario e hitos con metadatos enriquecidos, jerarquías y relaciones entre elementos.
Planificación del cronograma de Gantt
Programar el trabajo a lo largo del tiempo con diagramas de Gantt interactivos, dependencias y seguimiento de hitos para proyectos multifase.
Tableros ágiles
Ejecuta sprints de Scrum o flujos de trabajo Kanban con tableros de arrastrar y soltar, gestión de pendientes y seguimiento de la velocidad.
Seguimiento de tiempo y costes
Imputar el tiempo a los paquetes de trabajo, establecer presupuestos y generar informes de costes para mantener los proyectos dentro del plazo y del presupuesto.
Integración de GitHub y GitLab
Vincula las solicitudes de extracción y las confirmaciones directamente a los paquetes de trabajo, lo que proporciona a los desarrolladores y gerentes de proyecto una vista unificada del progreso.
¿Por qué ejecutar OpenProject en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.