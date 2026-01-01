OpenProject es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto que ofrece a los equipos una alternativa autoalojada a Jira, Asana y Basecamp. Cubre el ciclo de vida completo del proyecto —desde el seguimiento de tareas y errores hasta la planificación de cronogramas Gantt, tableros Agile (Scrum y Kanban) y el seguimiento de tiempo integrado— en una única aplicación. A diferencia de las herramientas SaaS, el autoalojamiento mantiene todos los datos del proyecto, los cronogramas y la comunicación del equipo dentro de tu propia infraestructura.

Equipos de desarrollo de software, ingeniería, gobierno y organizaciones de construcción utilizan OpenProject para gestionar proyectos complejos y multi-equipo con estrictos requisitos de soberanía de datos. Esta plantilla despliega OpenProject con servicios dedicados de web, trabajador en segundo plano y PostgreSQL, siguiendo la arquitectura de producción recomendada.