Despliega Posterr con instalación en un clic.
Cartelería digital de películas en reproducción que convierte cualquier navegador en una pantalla estilo cine para bibliotecas de Plex.
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Todo lo que puedes crear con Posterr
Posterr es una aplicación Node.js de código abierto que imita los carteles digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en vivo de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a la carta de bibliotecas seleccionadas y los próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.
Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tablet, Fire Stick o pantalla montada en la pared, sin depender de que un ordenador doméstico esté encendido. Se conecta a Plex y a la pila arr a través de la red, por lo que funciona tanto si tus servicios multimedia se ejecutan en el mismo VPS como en un servidor doméstico remoto.
Funciones clave de Posterr
Reproduciendo ahora
Muestra pósteres en vivo de películas, TV y música con duración, estudio, clasificación de contenido y una barra de progreso compatible con transcodificación.
Diapositivas próximamente
Extrae las próximas películas de Radarr, los episodios y estrenos de temporada de Sonarr y los nuevos libros de Readarr.
Selecciones de la biblioteca bajo demanda
Rota títulos aleatorios de bibliotecas Plex seleccionadas para que la pantalla se mantenga interesante incluso cuando no se está transmitiendo nada.
Compatible con multipantalla
Se ajusta automáticamente desde 320px hasta 4K, es compatible con orientación vertical u horizontal, e incluye un temporizador de apagado con control de monitor CEC.
Diapositivas y temas personalizados
Mezcla tus propias imágenes, arte de fondo y temas, o incrusta páginas web externas como diapositivas rotatorias adicionales.
Trivia y Awtrix
Ejecuta un concurso de trivia de películas integrado entre diapositivas y replica los datos de lo que se está reproduciendo en pantallas de matriz LED Awtrix.
¿Por qué ejecutar Posterr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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