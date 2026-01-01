Posterr es una aplicación Node.js de código abierto que imita los carteles digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en vivo de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a la carta de bibliotecas seleccionadas y los próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.

Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tablet, Fire Stick o pantalla montada en la pared, sin depender de que un ordenador doméstico esté encendido. Se conecta a Plex y a la pila arr a través de la red, por lo que funciona tanto si tus servicios multimedia se ejecutan en el mismo VPS como en un servidor doméstico remoto.