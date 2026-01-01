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Cartelería digital de películas en reproducción que convierte cualquier navegador en una pantalla estilo cine para bibliotecas de Plex.

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Posterr

Posterr es una aplicación Node.js de código abierto que imita los carteles digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en vivo de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a la carta de bibliotecas seleccionadas y los próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.

Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tablet, Fire Stick o pantalla montada en la pared, sin depender de que un ordenador doméstico esté encendido. Se conecta a Plex y a la pila arr a través de la red, por lo que funciona tanto si tus servicios multimedia se ejecutan en el mismo VPS como en un servidor doméstico remoto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Posterr

Reproduciendo ahora

Muestra pósteres en vivo de películas, TV y música con duración, estudio, clasificación de contenido y una barra de progreso compatible con transcodificación.

Diapositivas próximamente

Extrae las próximas películas de Radarr, los episodios y estrenos de temporada de Sonarr y los nuevos libros de Readarr.

Selecciones de la biblioteca bajo demanda

Rota títulos aleatorios de bibliotecas Plex seleccionadas para que la pantalla se mantenga interesante incluso cuando no se está transmitiendo nada.

Compatible con multipantalla

Se ajusta automáticamente desde 320px hasta 4K, es compatible con orientación vertical u horizontal, e incluye un temporizador de apagado con control de monitor CEC.

Diapositivas y temas personalizados

Mezcla tus propias imágenes, arte de fondo y temas, o incrusta páginas web externas como diapositivas rotatorias adicionales.

Trivia y Awtrix

Ejecuta un concurso de trivia de películas integrado entre diapositivas y replica los datos de lo que se está reproduciendo en pantallas de matriz LED Awtrix.

¿Por qué ejecutar Posterr en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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