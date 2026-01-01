TubeSync es una herramienta autoalojada de estilo PVR para YouTube que monitoriza canales y listas de reproducción y descarga automáticamente nuevos vídeos a medida que se publican. Funciona como un DVR para contenido en línea, manteniendo tu biblioteca multimedia actualizada sin intervención manual.

Alojar TubeSync en un VPS significa que las descargas se ejecutan continuamente en segundo plano mientras tus dispositivos están apagados. Se integra con los servidores multimedia Plex y Jellyfin, gestiona automáticamente los metadatos y las miniaturas, y es compatible con el filtrado por palabras clave y los límites de calidad para ahorrar espacio de almacenamiento.