Despliega FreshRSS con un solo clic.
Agregador de feeds RSS autoalojado ligero para gestionar todos tus sitios web y fuentes de noticias favoritos en un solo lugar.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con FreshRSS
FreshRSS es un agregador de feeds RSS y Atom gratuito y autoalojado que reÃºne todas tus fuentes de informaciÃ³n en una Ãºnica interfaz de lectura rÃ¡pida. Desarrollado con PHP y que requiere recursos mÃnimos, admite implementaciones multiusuario, atajos de teclado extensos, filtrado avanzado y la obtenciÃ³n de contenido completo de artÃculos â€” para que nunca tengas que visitar cada fuente individualmente. El diseÃ±o adaptable a mÃ³viles y la compatibilidad con la API para lectores de terceros como Reeder y NetNewsWire lo convierten en un reemplazo completo para servicios descontinuados como Google Reader.
Alojar FreshRSS en tu propio VPS significa actualizaciones de feeds las 24 horas del dÃa, los 7 dÃas de la semana, independientemente de tu conexiÃ³n a internet local, privacidad total sobre tus hÃ¡bitos de lectura y ningÃºn algoritmo que decida lo que ves. Tus suscripciones cuidadosamente seleccionadas y tu historial de lectura se conservan en un almacenamiento persistente, a salvo de las actualizaciones del contenedor.
Funciones clave de FreshRSS
Soporte multi-usuario
Crea cuentas separadas con suscripciones individuales y preferencias de lectura, haciÃ©ndolo adecuado para familias y equipos.
Filtrado avanzado
Filtrar artÃculos por palabras clave, autores o reglas personalizadas y buscar en todas las fuentes para encontrar cualquier contenido al instante.
APIs de lectura de terceros
Compatible con las API de Fever y Google Reader para que aplicaciones mÃ³viles populares como Reeder y Unread puedan sincronizarse con tu instancia.
ObtenciÃ³n del artÃculo completo
Recupera el contenido completo del artÃculo para las fuentes que solo publican resÃºmenes, manteniendo todo legible dentro de una Ãºnica interfaz.
ImportaciÃ³n y exportaciÃ³n de OPML
Migra tus suscripciones desde cualquier lector de feeds usando archivos OPML estÃ¡ndar, sin necesidad de reintroducciÃ³n manual.
Â¿Por quÃ© ejecutar FreshRSS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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