FreshRSS es un agregador de feeds RSS y Atom gratuito y autoalojado que reÃºne todas tus fuentes de informaciÃ³n en una Ãºnica interfaz de lectura rÃ¡pida. Desarrollado con PHP y que requiere recursos mÃ­nimos, admite implementaciones multiusuario, atajos de teclado extensos, filtrado avanzado y la obtenciÃ³n de contenido completo de artÃ­culos â€” para que nunca tengas que visitar cada fuente individualmente. El diseÃ±o adaptable a mÃ³viles y la compatibilidad con la API para lectores de terceros como Reeder y NetNewsWire lo convierten en un reemplazo completo para servicios descontinuados como Google Reader.

Alojar FreshRSS en tu propio VPS significa actualizaciones de feeds las 24 horas del dÃ­a, los 7 dÃ­as de la semana, independientemente de tu conexiÃ³n a internet local, privacidad total sobre tus hÃ¡bitos de lectura y ningÃºn algoritmo que decida lo que ves. Tus suscripciones cuidadosamente seleccionadas y tu historial de lectura se conservan en un almacenamiento persistente, a salvo de las actualizaciones del contenedor.