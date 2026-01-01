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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
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Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FreshRSS

FreshRSS es un agregador de feeds RSS y Atom gratuito y autoalojado que reÃºne todas tus fuentes de informaciÃ³n en una Ãºnica interfaz de lectura rÃ¡pida. Desarrollado con PHP y que requiere recursos mÃ­nimos, admite implementaciones multiusuario, atajos de teclado extensos, filtrado avanzado y la obtenciÃ³n de contenido completo de artÃ­culos â€” para que nunca tengas que visitar cada fuente individualmente. El diseÃ±o adaptable a mÃ³viles y la compatibilidad con la API para lectores de terceros como Reeder y NetNewsWire lo convierten en un reemplazo completo para servicios descontinuados como Google Reader.

Alojar FreshRSS en tu propio VPS significa actualizaciones de feeds las 24 horas del dÃ­a, los 7 dÃ­as de la semana, independientemente de tu conexiÃ³n a internet local, privacidad total sobre tus hÃ¡bitos de lectura y ningÃºn algoritmo que decida lo que ves. Tus suscripciones cuidadosamente seleccionadas y tu historial de lectura se conservan en un almacenamiento persistente, a salvo de las actualizaciones del contenedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FreshRSS

Soporte multi-usuario

Crea cuentas separadas con suscripciones individuales y preferencias de lectura, haciÃ©ndolo adecuado para familias y equipos.

Filtrado avanzado

Filtrar artÃ­culos por palabras clave, autores o reglas personalizadas y buscar en todas las fuentes para encontrar cualquier contenido al instante.

APIs de lectura de terceros

Compatible con las API de Fever y Google Reader para que aplicaciones mÃ³viles populares como Reeder y Unread puedan sincronizarse con tu instancia.

ObtenciÃ³n del artÃ­culo completo

Recupera el contenido completo del artÃ­culo para las fuentes que solo publican resÃºmenes, manteniendo todo legible dentro de una Ãºnica interfaz.

ImportaciÃ³n y exportaciÃ³n de OPML

Migra tus suscripciones desde cualquier lector de feeds usando archivos OPML estÃ¡ndar, sin necesidad de reintroducciÃ³n manual.

Â¿Por quÃ© ejecutar FreshRSS en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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