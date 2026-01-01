Despliega Neo4j con instalación en un solo clic.
La base de datos de grafos de código abierto líder en el mundo, diseñada para almacenar y consultar datos profundamente conectados a escala.
Elige un plan VPS para Neo4j
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Neo4j
Neo4j es la base de datos de grafos más implementada del mundo, que almacena datos como nodos y relaciones en lugar de filas y tablas. Este modelo de grafos nativo lo hace excepcionalmente rápido al recorrer conexiones — ya sea que estés encontrando la ruta más corta entre dos personas, detectando redes de fraude o generando recomendaciones de productos — sin las costosas uniones que ralentizan las bases de datos relacionales en problemas de datos conectados.
Autoalojar Neo4j en tu propio VPS te da control total sobre tu modelo de datos, configuración de memoria y permisos de acceso. Evitas las tarifas de la nube por consulta mientras mantienes los datos de relaciones sensibles — como redes de usuarios, grafos de transacciones y jerarquías organizativas — completamente en la infraestructura que controlas.
Funciones clave de Neo4j
Almacenamiento nativo de grafos
Los datos se almacenan físicamente como nodos y relaciones, por lo que los recorridos de grafos se ejecutan en tiempo constante independientemente del tamaño total del conjunto de datos. Esto es algo que las bases de datos relacionales no pueden igualar.
Lenguaje de consulta Cypher
Cypher es un lenguaje de consulta expresivo y de coincidencia de patrones diseñado específicamente para grafos, que te permite describir consultas de relaciones complejas en una sintaxis legible y similar a SQL.
Interfaz de usuario del navegador integrada
Neo4j Browser proporciona una interfaz visual interactiva para escribir consultas, explorar tu grafo y renderizar los resultados como diagramas interactivos de nodos y relaciones.
Transacciones ACID
El cumplimiento total de ACID garantiza la consistencia y durabilidad de los datos, lo que hace que Neo4j sea adecuado para cargas de trabajo de producción donde la corrección no es negociable.
API de REST & Bolt
El protocolo binario Bolt y la API REST HTTP permiten que cualquier aplicación se conecte a Neo4j utilizando controladores oficiales disponibles para Python, Java, JavaScript, Go, .NET y más.
Algoritmos de grafos
La biblioteca de ciencia de datos de grafos proporciona más de 65 algoritmos — PageRank, detección de comunidades, búsqueda de rutas — que se ejecutan directamente en tu grafo sin exportar datos.
¿Por qué ejecutar Neo4j en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.