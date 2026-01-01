Hasta un 69% de descuento en Neo4j

Despliega Neo4j con instalación en un solo clic.

La base de datos de grafos de código abierto líder en el mundo, diseñada para almacenar y consultar datos profundamente conectados a escala.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Neo4j con instalación en un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Neo4j

Neo4j es la base de datos de grafos más implementada del mundo, que almacena datos como nodos y relaciones en lugar de filas y tablas. Este modelo de grafos nativo lo hace excepcionalmente rápido al recorrer conexiones — ya sea que estés encontrando la ruta más corta entre dos personas, detectando redes de fraude o generando recomendaciones de productos — sin las costosas uniones que ralentizan las bases de datos relacionales en problemas de datos conectados.

Autoalojar Neo4j en tu propio VPS te da control total sobre tu modelo de datos, configuración de memoria y permisos de acceso. Evitas las tarifas de la nube por consulta mientras mantienes los datos de relaciones sensibles — como redes de usuarios, grafos de transacciones y jerarquías organizativas — completamente en la infraestructura que controlas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Neo4j

Almacenamiento nativo de grafos

Los datos se almacenan físicamente como nodos y relaciones, por lo que los recorridos de grafos se ejecutan en tiempo constante independientemente del tamaño total del conjunto de datos. Esto es algo que las bases de datos relacionales no pueden igualar.

Lenguaje de consulta Cypher

Cypher es un lenguaje de consulta expresivo y de coincidencia de patrones diseñado específicamente para grafos, que te permite describir consultas de relaciones complejas en una sintaxis legible y similar a SQL.

Interfaz de usuario del navegador integrada

Neo4j Browser proporciona una interfaz visual interactiva para escribir consultas, explorar tu grafo y renderizar los resultados como diagramas interactivos de nodos y relaciones.

Transacciones ACID

El cumplimiento total de ACID garantiza la consistencia y durabilidad de los datos, lo que hace que Neo4j sea adecuado para cargas de trabajo de producción donde la corrección no es negociable.

API de REST & Bolt

El protocolo binario Bolt y la API REST HTTP permiten que cualquier aplicación se conecte a Neo4j utilizando controladores oficiales disponibles para Python, Java, JavaScript, Go, .NET y más.

Algoritmos de grafos

La biblioteca de ciencia de datos de grafos proporciona más de 65 algoritmos — PageRank, detección de comunidades, búsqueda de rutas — que se ejecutan directamente en tu grafo sin exportar datos.

¿Por qué ejecutar Neo4j en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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