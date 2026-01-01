Implementa HedgeDoc con un solo clic.
Editor colaborativo de Markdown de cĆ³digo abierto y en tiempo real para que los equipos escriban, revisen y compartan documentos juntos.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con HedgeDoc
HedgeDoc es un editor de Markdown colaborativo de cĆ³digo abierto donde varias personas pueden escribir y editar el mismo documento simultĆ”neamente con seguimiento de cursor en tiempo real y sincronizaciĆ³n instantĆ”nea. MĆ”s allĆ” del Markdown bĆ”sico, es compatible con diagramas incrustados a travĆ©s de Mermaid y PlantUML, fĆ³rmulas matemĆ”ticas a travĆ©s de KaTeX, bloques de cĆ³digo con resaltado de sintaxis para mĆ”s de 100 lenguajes y un modo de presentaciĆ³n que convierte cualquier nota en una presentaciĆ³n de diapositivas.
Alojar HedgeDoc en tu propio VPS mantiene la documentaciĆ³n sensible, las decisiones de arquitectura interna y las notas propietarias dentro de tu propia infraestructura: sin tarifas por usuario, sin acceso de terceros a los datos y con control total sobre los mĆ©todos de autenticaciĆ³n, incluidos LDAP, OAuth y SAML para entornos empresariales.
Funciones clave de HedgeDoc
ColaboraciĆ³n en tiempo real
Varios autores editan el mismo documento simultĆ”neamente con posiciones de cursor en tiempo real y actualizaciones instantĆ”neas, manteniendo a los equipos remotos sincronizados sin conflictos de fusiĆ³n.
Diagramas y MatemĆ”ticas
Inserta diagramas de Mermaid, Graphviz y PlantUML junto con expresiones matemĆ”ticas de KaTeX directamente en Markdown, lo que hace que HedgeDoc sea ideal para la documentaciĆ³n tĆ©cnica y acadĆ©mica.
Modo de presentaciĆ³n
Convierte cualquier documento Markdown en una presentaciĆ³n de diapositivas con un solo clic, eliminando la necesidad de software de presentaciĆ³n independiente para charlas y demostraciones internas.
Permisos flexibles
Establece los documentos como pĆŗblicos, protegidos o privados y controla quiĆ©n puede verlos, comentarlos o editarlos, desde wikis de comunidad abiertas hasta especificaciones internas confidenciales.
Soporte de autenticaciĆ³n empresarial
Integra con LDAP, proveedores de OAuth, SAML y cuentas locales para que los equipos puedan iniciar sesiĆ³n con sus credenciales corporativas existentes sin tener que gestionar contraseĆ±as separadas.
ĀæPor quĆ© ejecutar HedgeDoc en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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