Plataforma de seguimiento GPS de cĆ³digo abierto compatible con mĆ”s de 200 protocolos para la monitorizaciĆ³n en tiempo real de flotas y activos.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Traccar
Traccar es un sistema de seguimiento GPS de cĆ³digo abierto completo que soporta mĆ”s de 200 protocolos de comunicaciĆ³n y funciona con prĆ”cticamente cualquier dispositivo GPS del mercado. Organizaciones de todos los tamaĆ±os utilizan Traccar para monitorizar vehĆculos, activos y personal en tiempo real a travĆ©s de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocercas, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.
El autoalojamiento de Traccar en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo que cobran las plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicaciĆ³n sensibles completamente bajo tu control. Esta plantilla despliega Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y anĆ”lisis.
Funciones clave de Traccar
MĆ”s de 200 protocolos de dispositivos
Conecta prĆ”cticamente cualquier rastreador GPS, dongle OBD o aplicaciĆ³n mĆ³vil con soporte integrado para mĆ”s de 200 protocolos de comunicaciĆ³n.
Seguimiento de mapas en tiempo real
Supervisa las posiciones de los dispositivos en tiempo real en OpenStreetMap o Google Maps interactivos con actualizaciones automĆ”ticas y visualizaciĆ³n de rutas.
Geocercado y alertas
Define zonas de geocerca y recibe notificaciones instantĆ”neas por entrada, salida, infracciones de velocidad y eventos de movimiento.
Informes de flota
Genera informes completos de viajes, paradas, distancia, consumo de combustible y anĆ”lisis del comportamiento del conductor.
Acceso multiusuario
Crea cuentas de usuario con uso compartido de dispositivos basado en permisos para equipos, departamentos o clientes.
IntegraciĆ³n de API REST
Integrar datos de seguimiento con sistemas externos y paneles de control a travĆ©s de una API REST bien documentada.
ĀæPor quĆ© ejecutar Traccar en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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