Hasta un 69% de descuento en Traccar

Plataforma de seguimiento GPS de cĆ³digo abierto compatible con mĆ”s de 200 protocolos para la monitorizaciĆ³n en tiempo real de flotas y activos.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Backups automĆ”ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49ā¬/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Image

Elige un plan VPS para Traccar

-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-64%
KVM 2
21,99ā¬
7,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-64%
KVM 2
21,99ā¬
7,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Traccar

Traccar es un sistema de seguimiento GPS de cĆ³digo abierto completo que soporta mĆ”s de 200 protocolos de comunicaciĆ³n y funciona con prĆ”cticamente cualquier dispositivo GPS del mercado. Organizaciones de todos los tamaĆ±os utilizan Traccar para monitorizar vehĆ­culos, activos y personal en tiempo real a travĆ©s de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocercas, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.

El autoalojamiento de Traccar en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo que cobran las plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicaciĆ³n sensibles completamente bajo tu control. Esta plantilla despliega Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y anĆ”lisis.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Traccar

MĆ”s de 200 protocolos de dispositivos

Conecta prĆ”cticamente cualquier rastreador GPS, dongle OBD o aplicaciĆ³n mĆ³vil con soporte integrado para mĆ”s de 200 protocolos de comunicaciĆ³n.

Seguimiento de mapas en tiempo real

Supervisa las posiciones de los dispositivos en tiempo real en OpenStreetMap o Google Maps interactivos con actualizaciones automĆ”ticas y visualizaciĆ³n de rutas.

Geocercado y alertas

Define zonas de geocerca y recibe notificaciones instantĆ”neas por entrada, salida, infracciones de velocidad y eventos de movimiento.

Informes de flota

Genera informes completos de viajes, paradas, distancia, consumo de combustible y anĆ”lisis del comportamiento del conductor.

Acceso multiusuario

Crea cuentas de usuario con uso compartido de dispositivos basado en permisos para equipos, departamentos o clientes.

IntegraciĆ³n de API REST

Integrar datos de seguimiento con sistemas externos y paneles de control a travĆ©s de una API REST bien documentada.

ĀæPor quĆ© ejecutar Traccar en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Consulta nuestra polĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

Empezar

Explora mĆ”s aplicaciones para implementar

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Servidor de sincronizaciĆ³n de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel de control web

Desplegar
Blender

Blender

Herramienta de modelado, animaciĆ³n y renderizado 3D accesible desde el navegador

Desplegar
CommaFeed

CommaFeed

Lector de RSS autoalojado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones mĆ³viles

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo interactĆŗas con Ć©l, asĆ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĆ³n, personalizaciĆ³n y anĆ”lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĆ­tica de cookies.