WriteFreely es una plataforma de publicaciÃ³n limpia y minimalista, diseÃ±ada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se redactan en Markdown simple, el editor no te estorba y la experiencia de lectura pÃºblica elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte integrado de ActivityPub permite a los seguidores en el Fediverso suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.

Alojar WriteFreely en tu propio VPS mantiene tus escritos bajo tu propio dominio, libre de feeds algorÃ­tmicos y cierres de plataformas. El binario ligero de Go utiliza recursos mÃ­nimos, persiste todo en una Ãºnica base de datos SQLite y te da control total sobre la exportaciÃ³n, la tematizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de la federaciÃ³n.