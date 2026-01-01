Implementa REDAXO con un solo clic.
CMS de PHP de cÃ³digo abierto flexible que ofrece a los desarrolladores control total sobre el cÃ³digo de salida del sitio web, tanto para sitios sencillos como para portales complejos.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con REDAXO
REDAXO es un sistema de gestiÃ³n de contenidos PHP de cÃ³digo abierto, creado desde 2004, que otorga a los desarrolladores un control total sobre la salida del sitio web. A diferencia de los CMSs con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO te permite crear mÃ³dulos personalizados que definen exactamente cÃ³mo se introduce y renderiza el contenido, desde pÃ¡ginas de destino mÃnimas hasta grandes portales multilingÃ¼es.
Alojar REDAXO en tu propio VPS significa que eres dueÃ±o de tu contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 e instala automÃ¡ticamente el CMS al primer inicio, para que puedas iniciar sesiÃ³n en el panel de administraciÃ³n y empezar a construir de inmediato.
Funciones clave de REDAXO
MÃ³dulos de contenido personalizados
Crea mÃ³dulos de contenido reutilizables que controlan exactamente cÃ³mo los editores introducen los datos y cÃ³mo esos datos se muestran en HTML, sin dependencia de un framework.
Control total de la salida
REDAXO no impone restricciones estructurales a tu marcado, permitiendo a los desarrolladores producir HTML limpio y semÃ¡ntico adaptado a cada proyecto.
Soporte en mÃºltiples idiomas
Gestiona el contenido en mÃºltiples idiomas con soporte integrado para clang, lo que convierte a REDAXO en una opciÃ³n natural para sitios web internacionales y regionales.
Ecosistema de complementos
Extiende REDAXO a travÃ©s de un rico ecosistema de complementos de la comunidad que cubren la gestiÃ³n de medios, SEO, formularios, autenticaciÃ³n y mucho mÃ¡s.
Sistema de plantillas flexible
Define plantillas y diseÃ±os de pÃ¡gina reutilizables en PHP, dando a los desarrolladores front-end la libertad de estructurar los proyectos como mejor les parezca.
Â¿Por quÃ© ejecutar REDAXO en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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