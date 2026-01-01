REDAXO es un sistema de gestiÃ³n de contenidos PHP de cÃ³digo abierto, creado desde 2004, que otorga a los desarrolladores un control total sobre la salida del sitio web. A diferencia de los CMSs con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO te permite crear mÃ³dulos personalizados que definen exactamente cÃ³mo se introduce y renderiza el contenido, desde pÃ¡ginas de destino mÃ­nimas hasta grandes portales multilingÃ¼es.

Alojar REDAXO en tu propio VPS significa que eres dueÃ±o de tu contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 e instala automÃ¡ticamente el CMS al primer inicio, para que puedas iniciar sesiÃ³n en el panel de administraciÃ³n y empezar a construir de inmediato.