Steel Browser es un sandbox de navegador de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para agentes de IA y flujos de trabajo de automatizaciÃ³n. Envuelve una instancia de Chrome administrada detrÃ¡s de una API REST y WebSocket, exponiendo el protocolo completo de Chrome DevTools para que los agentes puedan navegar por pÃ¡ginas, rellenar formularios, capturar capturas de pantalla y extraer datos estructurados sin tener que lidiar con el cÃ³digo repetitivo de Puppeteer o Selenium.

Alojar Steel por tu cuenta mantiene cada sesiÃ³n de navegaciÃ³n, almacÃ©n de cookies y carga Ãºtil extraÃ­da en tu propia infraestructura, en lugar de en una nube de navegador de terceros. Evitas los precios por sesiÃ³n, mantienes el control sobre los proxies y la configuraciÃ³n anti-detecciÃ³n, y puedes conectar cualquier framework de agentes de IA â€” LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o cÃ³digo personalizado â€” al mismo backend.