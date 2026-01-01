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El rastreador definitivo de mantenimiento de vehículos y combustible autohospedado para mantener tu flota en óptimas condiciones.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con LubeLogger

LubeLogger es una plataforma de gestión dedicada para entusiastas de los coches, propietarios de flotas y cualquiera que quiera llevar un seguimiento meticuloso de la salud de su vehículo. Al autoalojar LubeLogger, creas un registro privado y permanente de cada cambio de aceite, reparación y repostaje de combustible para cada vehículo que posees — sin acceso de terceros y sin tarifas de suscripción.

A diferencia de las hojas de cálculo genéricas o las aplicaciones móviles con publicidad, LubeLogger ofrece una interfaz especializada diseñada para los matices del mantenimiento automotriz, con recordatorios basados en el kilometraje, análisis de consumo de combustible y almacenamiento de recibos, manteniendo toda tu flota organizada en un solo lugar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LubeLogger

Seguimiento del historial de servicio

Mantén un registro detallado de cada tarea de reparación y mantenimiento realizada en tus vehículos con fechas, costes y notas.

Análisis de economía de combustible

Controla tu consumo de combustible y costes a lo largo del tiempo con cálculos automáticos de MPG y gráficos de gastos.

Almacenamiento de documentos

Sube y almacena copias digitales de recibos, documentos de registro y tarjetas de seguro para acceso instantáneo.

Recordatorios inteligentes

Recibe alertas para los próximos cambios de aceite, rotaciones de neumáticos e inspecciones según el kilometraje o el programa de tu vehículo.

¿Por qué ejecutar LubeLogger en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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