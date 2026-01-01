Instala LubeLogger con un solo clic.
El rastreador definitivo de mantenimiento de vehículos y combustible autohospedado para mantener tu flota en óptimas condiciones.
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Todo lo que puedes crear con LubeLogger
LubeLogger es una plataforma de gestión dedicada para entusiastas de los coches, propietarios de flotas y cualquiera que quiera llevar un seguimiento meticuloso de la salud de su vehículo. Al autoalojar LubeLogger, creas un registro privado y permanente de cada cambio de aceite, reparación y repostaje de combustible para cada vehículo que posees — sin acceso de terceros y sin tarifas de suscripción.
A diferencia de las hojas de cálculo genéricas o las aplicaciones móviles con publicidad, LubeLogger ofrece una interfaz especializada diseñada para los matices del mantenimiento automotriz, con recordatorios basados en el kilometraje, análisis de consumo de combustible y almacenamiento de recibos, manteniendo toda tu flota organizada en un solo lugar.
Funciones clave de LubeLogger
Seguimiento del historial de servicio
Mantén un registro detallado de cada tarea de reparación y mantenimiento realizada en tus vehículos con fechas, costes y notas.
Análisis de economía de combustible
Controla tu consumo de combustible y costes a lo largo del tiempo con cálculos automáticos de MPG y gráficos de gastos.
Almacenamiento de documentos
Sube y almacena copias digitales de recibos, documentos de registro y tarjetas de seguro para acceso instantáneo.
Recordatorios inteligentes
Recibe alertas para los próximos cambios de aceite, rotaciones de neumáticos e inspecciones según el kilometraje o el programa de tu vehículo.
¿Por qué ejecutar LubeLogger en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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