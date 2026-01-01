Implementa Notifiarr con un solo clic.
Cliente unificado para Notifiarr.com que conecta tu pila de medios con potentes flujos de trabajo de notificaciÃ³n y automatizaciÃ³n.
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Todo lo que puedes crear con Notifiarr
Notifiarr es un cliente autoalojado para el servicio Notifiarr.com, que permite una profunda integraciÃ³n entre tu pila de automatizaciÃ³n de medios, como Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Plex, y un sistema de notificaciÃ³n centralizado. ActÃºa como puente entre tus servicios locales y Notifiarr.com, retransmitiendo eventos, activando flujos de trabajo personalizados y entregando alertas en tiempo real a Discord, Slack y otras plataformas.
Al ejecutar el cliente Notifiarr en tu propio VPS, mantienes el control total sobre las integraciones de tu pila de medios sin exponer servicios individuales a internet. Configura todo a travÃ©s de una interfaz web limpia, supervisa el estado del sistema y dirige las notificaciones exactamente donde las necesites.
Funciones clave de Notifiarr
IntegraciÃ³n de la aplicaciÃ³n Starr
Conecta Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y mÃ¡s para retransmitir eventos multimedia y activar notificaciones personalizadas automÃ¡ticamente.
Discord Notificaciones
Ofrece notificaciones enriquecidas y personalizables a los canales de Discord con ilustraciones multimedia, metadatos y botones de acciÃ³n.
Monitoreo de la salud del sistema
Monitoriza el espacio en disco, la CPU, la memoria y el estado de la unidad desde un Ãºnico panel de control con alertas automatizadas.
Plex & Tautulli Soporte
Recibe actualizaciones de reproducciÃ³n en curso, eventos de reproducciÃ³n y notificaciones de actividad del usuario directamente desde tu Plex Media Server.
Alertas multiplataforma
Dirige las notificaciones a Slack, Telegram, correo electrÃ³nico y otras plataformas, ademÃ¡s de Discord, para una entrega flexible.
Â¿Por quÃ© ejecutar Notifiarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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