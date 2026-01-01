Notifiarr es un cliente autoalojado para el servicio Notifiarr.com, que permite una profunda integraciÃ³n entre tu pila de automatizaciÃ³n de medios, como Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Plex, y un sistema de notificaciÃ³n centralizado. ActÃºa como puente entre tus servicios locales y Notifiarr.com, retransmitiendo eventos, activando flujos de trabajo personalizados y entregando alertas en tiempo real a Discord, Slack y otras plataformas.

Al ejecutar el cliente Notifiarr en tu propio VPS, mantienes el control total sobre las integraciones de tu pila de medios sin exponer servicios individuales a internet. Configura todo a travÃ©s de una interfaz web limpia, supervisa el estado del sistema y dirige las notificaciones exactamente donde las necesites.