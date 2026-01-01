OrangeHRM es una plataforma de gestión de recursos humanos totalmente de código abierto utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Cubre todo el ciclo de vida de los recursos humanos: desde los registros de empleados y la gestión de ausencias hasta las evaluaciones de rendimiento, los procesos de contratación y el seguimiento del tiempo, en una única aplicación autoalojada.

Alojar OrangeHRM en tu propio VPS mantiene todos los datos de los empleados, la información de nóminas y los registros de RRHH bajo tu control directo, sin tarifas SaaS por usuario. Obtienes acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, mientras conservas la propiedad total sobre los datos sensibles de la plantilla.