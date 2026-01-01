Implementa CiviCRM con instalación en un clic.
Gestión de relaciones con los constituyentes de código abierto, diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro, grupos de defensa y organizaciones impulsadas por miembros.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con CiviCRM
CiviCRM es un CRM de código abierto diseñado específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro, ONG, asociaciones y organizaciones cívicas. A diferencia de los CRM comerciales centrados en ventas, cada módulo —contactos, contribuciones, membresías, eventos, envíos y gestión de casos— está diseñado en torno a los flujos de trabajo de los recaudadores de fondos, organizadores y personal del programa que gestionan a los miembros en lugar de a los clientes potenciales.
Autoalojar CiviCRM en tu propio VPS mantiene los registros de donantes, el historial de contribuciones y los datos de los miembros bajo tu control total, sin precios por contacto, sin procesadores de datos de terceros y con la propiedad total de cada informe y segmentación que crees.
Funciones clave de CiviCRM
Gestión de contactos
Realiza un seguimiento de contactos, hogares y organizaciones ilimitados con relaciones, etiquetas y campos personalizados adaptados a los flujos de trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro.
Contribuciones y recaudación de fondos
Acepta donaciones en línea, gestiona promesas, ejecuta programas de donaciones recurrentes y concilia contribuciones con informes financieros integrados.
Gestión de membresías
Automatiza los registros de membresía, las renovaciones y los beneficios escalonados con tipos de membresía configurables y recordatorios del ciclo de vida.
Eventos y registro
Crea páginas de eventos, vende entradas, gestiona a los asistentes y haz un seguimiento del historial de participación junto con el resto del registro de cada contacto.
Email y envío masivo
Segmentar audiencias, enviar envíos masivos de correos electrónicos dirigidos y medir las aperturas, los clics y los rebotes sin pagar tarifas de envío por contacto.
¿Por qué ejecutar CiviCRM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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