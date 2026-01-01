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Gestión de relaciones con los constituyentes de código abierto, diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro, grupos de defensa y organizaciones impulsadas por miembros.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con CiviCRM

CiviCRM es un CRM de código abierto diseñado específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro, ONG, asociaciones y organizaciones cívicas. A diferencia de los CRM comerciales centrados en ventas, cada módulo —contactos, contribuciones, membresías, eventos, envíos y gestión de casos— está diseñado en torno a los flujos de trabajo de los recaudadores de fondos, organizadores y personal del programa que gestionan a los miembros en lugar de a los clientes potenciales.

Autoalojar CiviCRM en tu propio VPS mantiene los registros de donantes, el historial de contribuciones y los datos de los miembros bajo tu control total, sin precios por contacto, sin procesadores de datos de terceros y con la propiedad total de cada informe y segmentación que crees.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de CiviCRM

Gestión de contactos

Realiza un seguimiento de contactos, hogares y organizaciones ilimitados con relaciones, etiquetas y campos personalizados adaptados a los flujos de trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro.

Contribuciones y recaudación de fondos

Acepta donaciones en línea, gestiona promesas, ejecuta programas de donaciones recurrentes y concilia contribuciones con informes financieros integrados.

Gestión de membresías

Automatiza los registros de membresía, las renovaciones y los beneficios escalonados con tipos de membresía configurables y recordatorios del ciclo de vida.

Eventos y registro

Crea páginas de eventos, vende entradas, gestiona a los asistentes y haz un seguimiento del historial de participación junto con el resto del registro de cada contacto.

Email y envío masivo

Segmentar audiencias, enviar envíos masivos de correos electrónicos dirigidos y medir las aperturas, los clics y los rebotes sin pagar tarifas de envío por contacto.

¿Por qué ejecutar CiviCRM en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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