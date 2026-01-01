CiviCRM es un CRM de código abierto diseñado específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro, ONG, asociaciones y organizaciones cívicas. A diferencia de los CRM comerciales centrados en ventas, cada módulo —contactos, contribuciones, membresías, eventos, envíos y gestión de casos— está diseñado en torno a los flujos de trabajo de los recaudadores de fondos, organizadores y personal del programa que gestionan a los miembros en lugar de a los clientes potenciales.

Autoalojar CiviCRM en tu propio VPS mantiene los registros de donantes, el historial de contribuciones y los datos de los miembros bajo tu control total, sin precios por contacto, sin procesadores de datos de terceros y con la propiedad total de cada informe y segmentación que crees.