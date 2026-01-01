Despliega Ombi con un solo clic.
Sistema de solicitudes autoalojado para Plex, Emby y Jellyfin: los usuarios piden películas y series, tú apruebas y cumples automáticamente.
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Ombi es el sistema de solicitudes autoalojado estándar para hogares que utilizan Plex, Emby o Jellyfin. Los usuarios inician sesión con su cuenta de servidor multimedia existente y solicitan películas, series de TV, álbumes de música y contenido 4K a través de una interfaz web pulcra y optimizada para móviles. Cada solicitud pasa a una cola de aprobación configurable, luego reenvía automáticamente los elementos aprobados a Sonarr, Radarr, Lidarr o CouchPotato para su cumplimiento.
Alojar Ombi en un VPS ofrece a tus usuarios un embudo limpio de "solicitar primero" para tu biblioteca multimedia y te da un único lugar para aprobar, denegar o gestionar por lotes las solicitudes entrantes: sin exponer tus paneles de administración de Arr al hogar.
Funciones clave de Ombi
Inicio de sesión de Plex, Emby y Jellyfin
Los usuarios inician sesión con las credenciales existentes de su servidor multimedia, por lo que no es necesario gestionar una cuenta separada y los permisos se mantienen sincronizados.
Películas, televisión, música y solicitudes 4K
Las cuotas por categoría, los límites por usuario y las reglas de aprobación te permiten personalizar lo que cada espectador puede solicitar sin supervisión manual.
Cumplimiento automático a través de Arr
Las solicitudes aprobadas fluyen directamente a Sonarr, Radarr y Lidarr a través de sus API REST para que el contenido se descargue, procese y llegue a la biblioteca automáticamente.
Solicitar notificaciones
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, correo electrónico y las notificaciones push de aplicaciones móviles mantienen sincronizados a los administradores y usuarios a medida que las solicitudes avanzan.
UI y aplicaciones optimizadas para móviles
Una interfaz de usuario web adaptable y pulcra, junto con aplicaciones complementarias para iOS y Android, permiten a los miembros del hogar solicitar y hacer seguimiento al contenido desde cualquier dispositivo.
¿Por qué ejecutar Ombi en Hostinger?
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