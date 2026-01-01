Hasta un 69% de descuento en Apache IoTDB

Implementar Apache IoTDB con un solo clic.

Base de datos de series temporales de IoT industrial que ofrece ingesta de alto rendimiento, consultas subsegundo y compresión ultra alta en el borde.

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VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Implementar Apache IoTDB con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache IoTDB

Apache IoTDB es una base de datos de series temporales diseñada específicamente para el Internet de las Cosas, creada desde cero para cargas de trabajo de IoT industrial donde miles de millones de puntos de datos llegan cada día desde millones de sensores. Su formato columnar ligero TsFile alcanza ratios de compresión que las bases de datos relacionales típicas no pueden igualar, mientras que las consultas analíticas en menos de un segundo y un esquema de dispositivos basado en árbol modelan la forma en que el equipo industrial real está realmente estructurado.

Alojar Apache IoTDB en tu propio VPS proporciona a los proyectos de fabricación, energía, transporte y ciudades inteligentes un backend de telemetría privado que se integra de forma nativa con Grafana, Spark, Flink, Kafka y MQTT, sin pagar tarifas por métrica y sin enviar datos de sensores a nubes de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache IoTDB

Almacenamiento columnar de TsFile

El formato de almacenamiento columnar diseñado específicamente y optimizado para datos de series temporales ofrece relaciones de compresión de hasta 20:1 frente a las bases de datos tradicionales.

Ingesta de alto rendimiento

Maneja millones de escrituras por segundo de dispositivos IoT de bajo consumo utilizando un árbol de fusión estructurado en log diseñado para cargas de trabajo con muchas escrituras.

Esquema de dispositivo basado en árbol

El modelo de ruta jerárquica refleja cómo las fábricas y las flotas organizan los sensores, con comodines difusos para consultas de agregación entre dispositivos.

Soporte de protocolo nativo

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 y la ingesta MQTT permiten que cualquier dispositivo, panel de control o herramienta de análisis se conecte sin adaptadores personalizados.

Grafana y Spark listos

Los conectores oficiales para Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka y Hadoop convierten a IoTDB en un backend de series temporales de fácil integración para pipelines existentes.

¿Por qué ejecutar Apache IoTDB en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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