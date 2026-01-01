Prometheus recopila métricas de series temporales de tu infraestructura y aplicaciones a través de un modelo HTTP basado en extracción, las almacena en una TSDB local eficiente y expone PromQL, un potente lenguaje de consulta para segmentar, agregar y alertar sobre cualquier métrica. Graduado de la CNCF junto con Kubernetes, es la base de monitorización elegida por los equipos de DevOps en empresas como GitLab, DigitalOcean y Uber.

Ejecutar Prometheus en tu propio VPS te proporciona una ingesta ilimitada de métricas a un coste fijo, control total sobre los intervalos de scraping y los periodos de retención, e integración nativa con Grafana, Alertmanager y cientos de exportadores de la comunidad, sin cargos en la nube por métrica ni restricciones de muestreo de datos.