Despliega Open Monograph Press con instalación en un solo clic.
Plataforma de código abierto para gestionar el flujo de trabajo editorial de libros académicos, monografías y volúmenes editados.
Elige un plan VPS para Open Monograph Press
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) es una plataforma de publicación gratuita y de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project para editoriales universitarias, sociedades académicas y editoriales académicas independientes. Gestiona todo el flujo de trabajo editorial para libros: desde la presentación y la revisión interna hasta la corrección de estilo, la producción y la publicación del catálogo en línea, en una única herramienta integrada.
Autoalojar OMP en tu propio VPS mantiene los manuscritos, las identidades de los revisores, los contratos y los análisis de los lectores bajo tu control directo, en lugar de en un servicio de prensa de terceros. Esta plantilla incluye una base de datos MariaDB para un almacenamiento fiable de metadatos y enruta el tráfico a través del proxy inverso Traefik preinstalado para que tu editorial sea accesible a través de HTTPS tan pronto como se complete la implementación.
Funciones clave de Open Monograph Press
Flujo de trabajo editorial
Gestiona cada envío a través de las etapas de envío, revisión interna, revisión externa, edición de textos y producción con asignaciones de tareas basadas en roles.
Series y catálogos
Organiza los títulos en colecciones de libros, categorías y un catálogo público para que los lectores puedan explorar tu editorial por tema, autor o colección.
Múltiples formatos por libro
Vender o distribuir cada monografía en varios formatos: PDF, EPUB, HTML, tapa dura y tapa blanda, desde una única entrada de catálogo con metadatos enriquecidos.
Metadatos ONIX y DOI
Genera registros ONIX y registra DOIs para que tus monografías sean detectables en catálogos de bibliotecas, motores de búsqueda e índices académicos.
Prensa multilingüe
Gestiona una publicación en múltiples idiomas con una interfaz localizada, campos de metadatos y páginas orientadas al lector desde una única instalación.
De código abierto y autoalojado
Desarrollado y mantenido por el Public Knowledge Project, OMP es completamente de código abierto, sin tarifas por título ni dependencia de un proveedor.
¿Por qué ejecutar Open Monograph Press en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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