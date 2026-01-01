Despliega DbGate con un solo clic.
Gestor de bases de datos multiplataforma de código abierto compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis y muchos más motores SQL y NoSQL.
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Todo lo que puedes crear con DbGate
DbGate es un gestor de bases de datos de código abierto multiplataforma que gestiona MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra y Amazon Redshift a través de una única interfaz web. En lugar de cambiar entre herramientas específicas de cada proveedor, te conectas a cada base de datos desde un único espacio de trabajo, ejecutas consultas SQL o NoSQL en varias pestañas, editas tablas en línea y comparas esquemas entre entornos.
Alojar DbGate en tu propio VPS mantiene las cadenas de conexión, las consultas guardadas y los datos exportados completamente en tu infraestructura, sin telemetría en la nube ni licencias por puesto. La interfaz del navegador es accesible desde cualquier dispositivo, lo que la hace útil para la inspección de datos ad-hoc, la administración diaria y la depuración colaborativa sin instalar un cliente de escritorio en cada máquina de desarrollador.
Funciones clave de DbGate
SQL y NoSQL juntos
Conéctate a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra y más desde un único espacio de trabajo sin tener que hacer malabares con clientes específicos de cada proveedor.
Editor de consultas multi-pestaña
Ejecuta consultas SQL o MongoDB en varias pestañas con autocompletado, resaltado de sintaxis e historial persistente que sobrevive a las reconexiones y reinicios.
Editor visual de tablas
Navega, filtra, ordena y edita filas directamente en una cuadrícula similar a una hoja de cálculo, y luego confirma los cambios a través de un diff de SQL generado antes de que lleguen a la base de datos.
Comparar y exportar esquema
Compara esquemas entre dos bases de datos, genera SQL de migración y exporta tablas o consultas a CSV, JSON, volcados SQL o Excel directamente desde el navegador.
Diseñador de diagramas ER
Visualiza las relaciones con un diagrama ER interactivo, luego exporta el diseño como SVG o PNG para la documentación y las revisiones de arquitectura.
¿Por qué ejecutar DbGate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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