DbGate es un gestor de bases de datos de código abierto multiplataforma que gestiona MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra y Amazon Redshift a través de una única interfaz web. En lugar de cambiar entre herramientas específicas de cada proveedor, te conectas a cada base de datos desde un único espacio de trabajo, ejecutas consultas SQL o NoSQL en varias pestañas, editas tablas en línea y comparas esquemas entre entornos.

Alojar DbGate en tu propio VPS mantiene las cadenas de conexión, las consultas guardadas y los datos exportados completamente en tu infraestructura, sin telemetría en la nube ni licencias por puesto. La interfaz del navegador es accesible desde cualquier dispositivo, lo que la hace útil para la inspección de datos ad-hoc, la administración diaria y la depuración colaborativa sin instalar un cliente de escritorio en cada máquina de desarrollador.