Beszel Agent es el componente de recopilación de datos de la plataforma de monitorización de Beszel. Instalado en cada servidor que quieras observar, recopila continuamente métricas de CPU, memoria, disco y red junto con las estadísticas de contenedores Docker, y luego las envía de forma segura a un hub central de Beszel para su agregación y creación de alertas.

El agente es deliberadamente mínimo. Consume recursos insignificantes mientras proporciona una visibilidad completa de la salud del sistema. La comunicación con el hub está asegurada mediante autenticación por token, y el acceso al socket de Docker le proporciona una visión completa a nivel de contenedor sin requerir privilegios de host elevados más allá de ese montaje de socket.