Monica es un sistema de gestión de relaciones personales de código abierto, construido con Laravel, que te ayuda a recordar todo lo importante sobre las personas en tu vida. Documenta contactos, conversaciones, cumpleaños, ideas para regalos, deudas y eventos vitales en una única interfaz privada disponible en 27 idiomas. A diferencia de las redes sociales y los gestores de contactos en la nube, Monica está diseñada para el autoalojamiento, de modo que tus datos más personales nunca abandonan tu infraestructura.

Dado que Monica almacena detalles de relaciones que nunca confiarías a una plataforma comercial — historial de salud familiar, conversaciones privadas, preferencias personales —, ejecutarla en tu propio VPS garantiza una soberanía de datos completa, sin publicidad, sin seguimiento de comportamiento y sin acceso de terceros a tu información.