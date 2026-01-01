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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Faktory

Faktory es un servidor de trabajos en segundo plano independiente que ofrece un potente procesamiento de trabajos a cualquier lenguaje de programaciÃ³n. Proporciona una interfaz sencilla basada en protocolos para que los trabajadores escritos en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP y otros puedan compartir la misma infraestructura de trabajos sin estar atados a un Ãºnico ecosistema de lenguaje.

Alojar Faktory en tu propio VPS te da control total sobre las colas de trabajos, la lÃ³gica de reintentos y los datos de rendimiento. El panel de control web integrado te permite monitorizar el rendimiento, inspeccionar los trabajos fallidos y gestionar las colas en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.

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Funciones clave de Faktory

DiseÃ±o independiente del idioma

Cualquier lenguaje con una biblioteca cliente de Faktory puede poner en cola y procesar trabajos, lo que facilita la integraciÃ³n en pilas polÃ­glotas.

Panel de control web integrado

Monitoriza las profundidades de cola, el rendimiento de trabajos y los fallos a travÃ©s de una intuitiva interfaz de usuario basada en navegador y lista para usar.

Persistencia de trabajos fiable

Los trabajos se almacenan en disco utilizando un almacÃ©n compatible con Redis integrado, garantizando que no se pierda ningÃºn trabajo ante reinicios o fallos.

Reintentos automÃ¡ticos

Las tareas fallidas se reintentan automÃ¡ticamente con programaciones de retroceso configurables, lo que reduce la intervenciÃ³n manual para los errores transitorios.

PriorizaciÃ³n de cola

Enruta los trabajos a colas con nombre con pesos configurables para que el trabajo de alta prioridad se procese siempre primero.

Â¿Por quÃ© ejecutar Faktory en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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