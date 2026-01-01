Faktory es un servidor de trabajos en segundo plano independiente que ofrece un potente procesamiento de trabajos a cualquier lenguaje de programaciÃ³n. Proporciona una interfaz sencilla basada en protocolos para que los trabajadores escritos en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP y otros puedan compartir la misma infraestructura de trabajos sin estar atados a un Ãºnico ecosistema de lenguaje.

Alojar Faktory en tu propio VPS te da control total sobre las colas de trabajos, la lÃ³gica de reintentos y los datos de rendimiento. El panel de control web integrado te permite monitorizar el rendimiento, inspeccionar los trabajos fallidos y gestionar las colas en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.