Implementa Faktory con un solo clic.
Servidor de trabajos en segundo plano de alto rendimiento, independiente del lenguaje, con una interfaz de usuario web integrada para monitorizar y gestionar trabajos.
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Todo lo que puedes crear con Faktory
Faktory es un servidor de trabajos en segundo plano independiente que ofrece un potente procesamiento de trabajos a cualquier lenguaje de programaciÃ³n. Proporciona una interfaz sencilla basada en protocolos para que los trabajadores escritos en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP y otros puedan compartir la misma infraestructura de trabajos sin estar atados a un Ãºnico ecosistema de lenguaje.
Alojar Faktory en tu propio VPS te da control total sobre las colas de trabajos, la lÃ³gica de reintentos y los datos de rendimiento. El panel de control web integrado te permite monitorizar el rendimiento, inspeccionar los trabajos fallidos y gestionar las colas en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.
Funciones clave de Faktory
DiseÃ±o independiente del idioma
Cualquier lenguaje con una biblioteca cliente de Faktory puede poner en cola y procesar trabajos, lo que facilita la integraciÃ³n en pilas polÃglotas.
Panel de control web integrado
Monitoriza las profundidades de cola, el rendimiento de trabajos y los fallos a travÃ©s de una intuitiva interfaz de usuario basada en navegador y lista para usar.
Persistencia de trabajos fiable
Los trabajos se almacenan en disco utilizando un almacÃ©n compatible con Redis integrado, garantizando que no se pierda ningÃºn trabajo ante reinicios o fallos.
Reintentos automÃ¡ticos
Las tareas fallidas se reintentan automÃ¡ticamente con programaciones de retroceso configurables, lo que reduce la intervenciÃ³n manual para los errores transitorios.
PriorizaciÃ³n de cola
Enruta los trabajos a colas con nombre con pesos configurables para que el trabajo de alta prioridad se procese siempre primero.
Â¿Por quÃ© ejecutar Faktory en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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