Despliega Ryot con instalación en un solo clic.
Rastreador autoalojado para el consumo multimedia, actividades físicas, libros y hábitos diarios.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) es una plataforma de código abierto y autoalojada para hacer un seguimiento de los medios que consumes, los entrenamientos que completas, los libros que lees y los hábitos que desarrollas. Extrae metadatos de fuentes como TMDB, Audible y OpenLibrary para que dediques tiempo a hacer un seguimiento, no a escribir.
Alojar Ryot en tu propio VPS mantiene todos tus datos personales privados: sin análisis de terceros, sin anuncios y sin riesgo de que un servicio se cierre. Eres dueño de cada registro desde el primer día.
Funciones clave de Ryot
Seguimiento multimedia
Registra películas, series de televisión, anime, manga, podcasts y videojuegos con metadatos automáticos de TMDB, IGDB y más.
Registro de actividad física
Registra entrenamientos y ejercicios con series, repeticiones y pesos para seguir tu progreso a lo largo del tiempo.
Seguimiento de libros y audiolibros
Seguir el progreso de lectura y escucha con metadatos obtenidos de OpenLibrary y Audible.
Importación y exportación
Migra datos de Goodreads, Trakt, MyAnimeList y otros rastreadores populares con importadores integrados.
Acceso a la API
API GraphQL completa con tokens de acceso de administrador para crear integraciones y automatizaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar Ryot en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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