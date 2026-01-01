Ryot (Roll Your Own Tracker) es una plataforma de código abierto y autoalojada para hacer un seguimiento de los medios que consumes, los entrenamientos que completas, los libros que lees y los hábitos que desarrollas. Extrae metadatos de fuentes como TMDB, Audible y OpenLibrary para que dediques tiempo a hacer un seguimiento, no a escribir.

Alojar Ryot en tu propio VPS mantiene todos tus datos personales privados: sin análisis de terceros, sin anuncios y sin riesgo de que un servicio se cierre. Eres dueño de cada registro desde el primer día.