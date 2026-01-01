Despliega Cheshire Cat IA con un solo clic.
Marco de agente de IA listo para producción con RAG, plugins y llamada a funciones integrados para cualquier proveedor de LLM.
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Todo lo que puedes crear con Cheshire Cat AI
Cheshire Cat IA es un marco de código abierto para crear agentes de IA para producción como un microservicio. En lugar de unir bibliotecas separadas para memoria, herramientas y formas conversacionales, el Cat ofrece un runtime API-first con un almacén vectorial Qdrant integrado, un sistema de plugins, ganchos de eventos y llamada a funciones, de modo que el mismo agente puede impulsar un chatbot, una herramienta interna o un asistente de cara al cliente desde un único backend.
El marco es agnóstico al modelo y funciona con cualquier LLM y embedder compatible con LangChain, incluyendo OpenAI, Anthropic, Ollama y modelos autoalojados. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el historial de conversaciones, los embeddings y el código de los plugins bajo tu control total, con soporte multiusuario y permisos granulares para despliegues en equipo.
Funciones clave de Cheshire Cat AI
RAG integrado
Una memoria vectorial Qdrant integrada ingiere documentos y recupera automáticamente el contexto relevante, de modo que los agentes responden a partir de tus datos en lugar de a partir del conocimiento genérico del modelo.
Sistema de plugins
Inserta plugins de Python en el panel de administración para añadir herramientas, hooks y formularios conversacionales sin bifurcar el núcleo; extender el comportamiento en tiempo de ejecución en lugar de reconstruir la imagen.
Cualquier proveedor de LLM
Cambia entre OpenAI, Anthropic, Ollama y otros modelos compatibles con LangChain desde la interfaz de administración para equilibrar el coste, la latencia y la residencia de datos por caso de uso.
API REST y WebSocket
Integra el agente en cualquier frontend a través de una API REST personalizable o chat a través de WebSocket, con claves de API separadas para cada transporte para un control de acceso granular.
Formularios conversacionales
Define formularios basados en Pydantic que guían conversaciones multipaso, como reservas o pedidos, permitiendo al agente recopilar datos estructurados mientras se mantiene el diálogo natural.
¿Por qué ejecutar Cheshire Cat AI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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