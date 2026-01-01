Hasta un 69% de descuento en Cheshire Cat AI

Despliega Cheshire Cat IA con un solo clic.

Marco de agente de IA listo para producción con RAG, plugins y llamada a funciones integrados para cualquier proveedor de LLM.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Cheshire Cat IA con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Cheshire Cat AI

Cheshire Cat IA es un marco de código abierto para crear agentes de IA para producción como un microservicio. En lugar de unir bibliotecas separadas para memoria, herramientas y formas conversacionales, el Cat ofrece un runtime API-first con un almacén vectorial Qdrant integrado, un sistema de plugins, ganchos de eventos y llamada a funciones, de modo que el mismo agente puede impulsar un chatbot, una herramienta interna o un asistente de cara al cliente desde un único backend.

El marco es agnóstico al modelo y funciona con cualquier LLM y embedder compatible con LangChain, incluyendo OpenAI, Anthropic, Ollama y modelos autoalojados. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el historial de conversaciones, los embeddings y el código de los plugins bajo tu control total, con soporte multiusuario y permisos granulares para despliegues en equipo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cheshire Cat AI

RAG integrado

Una memoria vectorial Qdrant integrada ingiere documentos y recupera automáticamente el contexto relevante, de modo que los agentes responden a partir de tus datos en lugar de a partir del conocimiento genérico del modelo.

Sistema de plugins

Inserta plugins de Python en el panel de administración para añadir herramientas, hooks y formularios conversacionales sin bifurcar el núcleo; extender el comportamiento en tiempo de ejecución en lugar de reconstruir la imagen.

Cualquier proveedor de LLM

Cambia entre OpenAI, Anthropic, Ollama y otros modelos compatibles con LangChain desde la interfaz de administración para equilibrar el coste, la latencia y la residencia de datos por caso de uso.

API REST y WebSocket

Integra el agente en cualquier frontend a través de una API REST personalizable o chat a través de WebSocket, con claves de API separadas para cada transporte para un control de acceso granular.

Formularios conversacionales

Define formularios basados en Pydantic que guían conversaciones multipaso, como reservas o pedidos, permitiendo al agente recopilar datos estructurados mientras se mantiene el diálogo natural.

¿Por qué ejecutar Cheshire Cat AI en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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