Formbricks es una plataforma de gestión de experiencias de código abierto construida como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la utilizan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde están — dentro de aplicaciones web a través del SDK de JavaScript, en páginas de enlace independientes, incrustadas en sitios web o entregadas a través de campañas de correo electrónico. Todas las respuestas fluyen a un panel de control unificado con segmentación y filtrado integrados.

Autoalojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario que se registre después del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas que distribuir. PostgreSQL y Valkey están preconfigurados y listos para funcionar desde el primer arranque.