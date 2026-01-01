Despliega Formbricks con un solo clic de instalación.
Plataforma de código abierto para crear encuestas dirigidas a través de canales en la aplicación, enlaces, sitios web y correo electrónico.
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Todo lo que puedes crear con Formbricks
Formbricks es una plataforma de gestión de experiencias de código abierto construida como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la utilizan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde están — dentro de aplicaciones web a través del SDK de JavaScript, en páginas de enlace independientes, incrustadas en sitios web o entregadas a través de campañas de correo electrónico. Todas las respuestas fluyen a un panel de control unificado con segmentación y filtrado integrados.
Autoalojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario que se registre después del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas que distribuir. PostgreSQL y Valkey están preconfigurados y listos para funcionar desde el primer arranque.
Funciones clave de Formbricks
Distribución multicanal
Llega a los encuestados en la aplicación a través del SDK de JavaScript, en páginas de enlaces compartidos, incrustados en sitios web o a través de correo electrónico. Todo gestionado desde un único panel de control.
Segmentación de público de SDK
Muestra encuestas a segmentos de usuarios específicos basados en atributos, eventos personalizados o acciones pasadas rastreadas a través del SDK de Formbricks.
Editor de lógica de ramificación
Construye encuestas de varios pasos con lógica condicional, reglas de salto y diversos tipos de entrada a través de un editor visual sin código.
Enrutamiento automático de respuestas
Envía las respuestas automáticamente a Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier o n8n a medida que lleguen los envíos.
Análisis de envío
Ver las tasas de finalización, los resúmenes de respuestas y los envíos individuales directamente en el panel de control sin exportar datos.
Encuestas multilenguaje
Implementa encuestas en múltiples idiomas simultáneamente desde una única configuración de encuesta para llegar a audiencias globales.
¿Por qué ejecutar Formbricks en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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