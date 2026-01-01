Papermerge es un sistema de gestión documental de código abierto diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Sube archivos PDF o imágenes escaneadas y Papermerge extrae automáticamente el texto mediante OCR, haciendo que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados te dan un control preciso sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado para pequeñas empresas y despachos profesionales por igual.

Alojar Papermerge en tu propio VPS significa que los registros financieros sensibles, documentos legales y archivos personales nunca abandonan tu infraestructura. Evitas las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtienes capacidad ilimitada de documentos, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad para integrarlo con flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.