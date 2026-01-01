Implementa Papermerge con un solo clic.
Sistema de gestión documental de código abierto con OCR automático, búsqueda de texto completo y organización basada en etiquetas para toda tu documentación escaneada.
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Todo lo que puedes crear con Papermerge
Papermerge es un sistema de gestión documental de código abierto diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Sube archivos PDF o imágenes escaneadas y Papermerge extrae automáticamente el texto mediante OCR, haciendo que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados te dan un control preciso sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado para pequeñas empresas y despachos profesionales por igual.
Alojar Papermerge en tu propio VPS significa que los registros financieros sensibles, documentos legales y archivos personales nunca abandonan tu infraestructura. Evitas las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtienes capacidad ilimitada de documentos, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad para integrarlo con flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.
Funciones clave de Papermerge
Extracción OCR automática
Papermerge extrae texto con capacidad de búsqueda de PDF e imágenes escaneadas automáticamente al subir, convirtiendo una pila de documentos escaneados en una base de datos consultable.
Búsqueda de texto completo
Busca en todo el contenido y los metadatos de cada documento de tu archivo, con filtros por fecha, etiquetas y campos personalizados para una recuperación precisa.
Organización de etiquetas y carpetas
Combina jerarquías de carpetas con etiquetas flexibles y campos de metadatos personalizados para construir una estructura organizativa que se adapte a cómo funciona realmente tu negocio.
Permisos multiusuario
El control de acceso basado en roles permite a los equipos compartir un único archivo de documentos mientras mantiene los archivos confidenciales visibles solo para usuarios autorizados.
Operaciones con páginas PDF
Fusiona, divide y reordena páginas PDF directamente dentro de Papermerge, eliminando la necesidad de un editor de PDF independiente al limpiar documentos escaneados.
¿Por qué ejecutar Papermerge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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