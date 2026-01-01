Fider es una plataforma de opiniones de código abierto que cierra la brecha entre los equipos de producto y sus usuarios. Su portal de votación público permite a los usuarios enviar ideas, votar a favor de solicitudes existentes y participar en debates, lo que garantiza que las características más valiosas se prioricen primero. Los equipos pueden actualizar estados, comunicar decisiones de la hoja de ruta y mantener informada a su comunidad a lo largo del ciclo de desarrollo.

Alojar Fider por tu cuenta en tu VPS mantiene todos los comentarios y datos de usuario bajo tu control, elimina el precio por usuario de las alternativas alojadas y te permite personalizar la marca y la autenticación para que coincidan con la identidad de tu producto.