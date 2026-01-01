NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real construida originalmente en Bitly para gestionar miles de millones de mensajes al día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios: no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido, por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin necesidad de reconfiguración.

Alojar NSQ en tu propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las canalizaciones de trabajos asíncronos dentro de tu infraestructura sin tarifas por mensaje y sin limitaciones de servicio gestionado. El administrador web incluido proporciona visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda tu flota.