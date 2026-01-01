Despliega NSQ en una instalación con un solo clic.
Plataforma de mensajería distribuida en tiempo real diseñada para la tolerancia a fallos y el streaming de alto rendimiento a escala.
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NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real construida originalmente en Bitly para gestionar miles de millones de mensajes al día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios: no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido, por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin necesidad de reconfiguración.
Alojar NSQ en tu propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las canalizaciones de trabajos asíncronos dentro de tu infraestructura sin tarifas por mensaje y sin limitaciones de servicio gestionado. El administrador web incluido proporciona visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda tu flota.
Funciones clave de NSQ
Topología descentralizada
Ejecuta los demonios nsqd coubicados con los productores y usa nsqlookupd para el descubrimiento: sin un único punto de fallo y sin un intermediario central que limite el rendimiento.
Entrega al menos una vez
Las colas de mensajes persistentes con desbordamiento a disco garantizan que los mensajes sobrevivan a las interrupciones del consumidor y a los picos de tráfico sin descartar eventos.
Distribución de canal
Temas transmitidos a múltiples canales independientes, permitiendo que diferentes grupos de consumidores procesen el mismo flujo de eventos en paralelo sin coordinación.
Interfaz de administración en tiempo real
El panel de control nsqadmin basado en navegador muestra las tasas de mensajes en tiempo real, la profundidad por canal y las estadísticas por nodo para que puedas solucionar problemas de flujos sin herramientas de línea de comandos.
Clientes HTTP y TCP
Bibliotecas cliente nativas en Go, Python, Java, Node.js y más, y una sencilla API HTTP para publicar: integra desde cualquier lenguaje sin un protocolo personalizado.
¿Por qué ejecutar NSQ en Hostinger?
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Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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