OpenObserve (O2) es una plataforma de observabilidad nativa de la nube, construida en Rust, que unifica la gestión de logs, la monitorización de métricas, el rastreo distribuido y la monitorización de usuarios reales en una única implementación ligera. Al utilizar el almacenamiento columnar Parquet con soporte nativo para S3, ofrece costes de almacenamiento hasta 140 veces más bajos que Elasticsearch, a la vez que proporciona un rendimiento de consulta comparable o superior.

A diferencia de las pilas de observabilidad multicomponente que requieren herramientas separadas para logs, métricas y rastreos, OpenObserve se distribuye como un único binario con una base de datos integrada. El autoalojamiento en un VPS da a los equipos de ingeniería y operaciones control total sobre sus datos de telemetría: sin licencias por puesto, sin tarifas de salida de datos y sin acceso de terceros a métricas de infraestructura sensibles, logs de errores o datos de sesión de usuario.