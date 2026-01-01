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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Baserow

Baserow es una plataforma de código abierto sin código que permite a los equipos crear bases de datos colaborativas, herramientas internas y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz de hoja de cálculo familiar: sin SQL, sin configuración de infraestructura y sin precios por registro. Tablas, tipos de campo enriquecidos, vistas, formularios y una API REST la convierten en una alternativa práctica a Airtable para equipos de producto, operaciones, marketing e ingeniería.

Alojar Baserow en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, los rastreadores de proyectos, los datos de CRM y las respuestas de formularios dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Tú controlas los límites de almacenamiento, la retención, las integraciones y el acceso, y evitas las tarifas por puesto que aumentan con el tamaño del equipo a medida que crece tu uso.

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Funciones clave de Baserow

Interfaz de usuario de hoja de cálculo

Edita datos a través de una interfaz de cuadrícula familiar con ordenación, filtrado, agrupación y edición de celdas en línea que se asemeja a Excel o Google Sheets.

Tipos de campo enriquecidos

Combina texto, números, fechas, selección única y múltiple, fórmulas, archivos adjuntos, enlaces entre tablas y campos de búsqueda en un solo esquema.

Múltiples vistas

Visualiza la misma tabla como una cuadrícula, un tablero Kanban, un calendario, una galería o un formulario para apoyar diferentes flujos de trabajo de equipo sin duplicar datos.

Formularios y uso compartido

Publica formularios públicos que escriben directamente en tus tablas y comparte vistas de solo lectura o editables con colaboradores fuera de tu espacio de trabajo.

API REST y webhooks

Cada tabla expone una API REST tipada y disparadores de webhook, lo que te permite integrar Baserow con aplicaciones personalizadas, automatizaciones y herramientas de BI.

¿Por qué ejecutar Baserow en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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