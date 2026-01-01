Baserow es una plataforma de código abierto sin código que permite a los equipos crear bases de datos colaborativas, herramientas internas y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz de hoja de cálculo familiar: sin SQL, sin configuración de infraestructura y sin precios por registro. Tablas, tipos de campo enriquecidos, vistas, formularios y una API REST la convierten en una alternativa práctica a Airtable para equipos de producto, operaciones, marketing e ingeniería.

Alojar Baserow en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, los rastreadores de proyectos, los datos de CRM y las respuestas de formularios dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Tú controlas los límites de almacenamiento, la retención, las integraciones y el acceso, y evitas las tarifas por puesto que aumentan con el tamaño del equipo a medida que crece tu uso.