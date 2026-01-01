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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Grafana Loki

Grafana Loki es un sistema de agregaciĆ³n de logs de cĆ³digo abierto creado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs: indexa solo un pequeĆ±o conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costes de almacenamiento y la sobrecarga operativa drĆ”sticamente mĆ”s bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.

Esta plantilla agrupa Loki con Grafana preconfigurado como interfaz de usuario y preaprovisiona Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs se puedan buscar en la vista Explorar en el momento en que el stack se inicie. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs de aplicaciones y auditorĆ­a sensibles completamente dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.

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Funciones clave de Grafana Loki

IndexaciĆ³n basada en etiquetas

Loki indexa solo un puĆ±ado de etiquetas de metadatos por flujo de registros en lugar de la carga Ćŗtil completa, lo que reduce el coste de almacenamiento y memoria en comparaciĆ³n con los motores tipo Elasticsearch.

Lenguaje de consulta LogQL

Consulta registros con una sintaxis inspirada en PromQL que permite filtrar, analizar y extraer mĆ©tricas para que puedas graficar las tasas de error y la latencia directamente desde las lĆ­neas de registro.

UI de Grafana integrada

La instancia de Grafana incluida viene con Loki preconfigurado como fuente de datos, lista para la vista de Explorar, los paneles de control y las alertas unificadas desde el primer dĆ­a.

IngestiĆ³n multiagente

Recibe registros de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash y cualquier cliente que utilice la API push de Loki para una recopilaciĆ³n flexible en toda tu pila.

Alertas unificadas

Define reglas de alerta basadas en LogQL a travĆ©s de Grafana y envĆ­a notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrĆ³nico y webhooks junto con tus alertas de mĆ©tricas existentes.

Almacenamiento basado en sistema de archivos

El modo binario Ćŗnico predeterminado persiste los fragmentos y el Ć­ndice TSDB en un volumen de Docker en el disco, sin necesidad de un almacĆ©n de objetos externo para empezar.

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