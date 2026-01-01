Zulip es una potente plataforma de chat de equipo de código abierto que organiza cada conversación en temas dentro de canales, lo que la hace fundamentalmente diferente de las herramientas de canal plano. En lugar de un flujo indiferenciado de mensajes, cada conversación pertenece a un tema con nombre — lo que permite a los miembros del equipo ponerse al día de forma selectiva, responder de forma asíncrona y encontrar decisiones pasadas sin tener que desplazarse sin fin.

Alojar Zulip en tu propio VPS le da a tu equipo control total sobre los datos de comunicación, el historial de mensajes y las integraciones. Zulip es compatible con más de 100 integraciones con herramientas de desarrollo y productividad, y ofrece aplicaciones nativas para móviles y ordenadores de escritorio para todas las plataformas principales.