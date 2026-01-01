Despliega Zulip con un solo clic.
Plataforma de chat para equipos de código abierto con hilos de temas organizados, diseñada para una comunicación de equipo enfocada y asíncrona.
Elige un plan VPS para Zulip
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Zulip
Zulip es una potente plataforma de chat de equipo de código abierto que organiza cada conversación en temas dentro de canales, lo que la hace fundamentalmente diferente de las herramientas de canal plano. En lugar de un flujo indiferenciado de mensajes, cada conversación pertenece a un tema con nombre — lo que permite a los miembros del equipo ponerse al día de forma selectiva, responder de forma asíncrona y encontrar decisiones pasadas sin tener que desplazarse sin fin.
Alojar Zulip en tu propio VPS le da a tu equipo control total sobre los datos de comunicación, el historial de mensajes y las integraciones. Zulip es compatible con más de 100 integraciones con herramientas de desarrollo y productividad, y ofrece aplicaciones nativas para móviles y ordenadores de escritorio para todas las plataformas principales.
Funciones clave de Zulip
Agrupación de temas
Cada mensaje pertenece a un tema con nombre dentro de un canal, manteniendo las conversaciones organizadas y fáciles de seguir incluso en equipos con mucho volumen de trabajo.
Potente búsqueda de texto completo
Busca en todo el historial de mensajes, incluyendo archivos y enlaces, para encontrar al instante cualquier conversación o decisión pasada.
Más de 100 integraciones
Las integraciones nativas con GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry y más llevan el contexto directamente a tus canales de equipo.
Aplicaciones nativas
Las aplicaciones móviles para iOS y Android, además de las aplicaciones de escritorio para Windows, macOS y Linux, mantienen a tu equipo conectado en todos los dispositivos.
Flujo de trabajo impulsado por teclado
Atajos de teclado completos y una interfaz sin distracciones permiten a los usuarios avanzados navegar y responder a los mensajes completamente sin ratón.
¿Por qué ejecutar Zulip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de Q&A de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad