Despliega Cap con instalación de un solo clic.
Alternativa a CAPTCHA de código abierto que prioriza la privacidad, utilizando prueba de trabajo en lugar de puzles visuales: sin seguimiento, sin cookies, sin llamadas externas.
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Cap es una alternativa ligera de código abierto a CAPTCHA que protege formularios y API de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de rompecabezas visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o pasos de cebra, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly, resolviendo en milisegundos para usuarios reales y haciendo que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de tu propio servidor.
Alojar Cap en tu propio VPS te da control total sobre tu protección contra bots sin tarifas por verificación y sin dependencia de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.
Funciones clave de Cap
Desafíos de prueba de trabajo
El cálculo SHA-256 se ejecuta silenciosamente en WebAssembly, haciendo que la protección contra bots sea invisible para los usuarios reales mientras aumenta el coste de los ataques automatizados.
Seguimiento Cero
No se establecen cookies, no se recopilan huellas dactilares de comportamiento y no se envían datos a servidores de terceros. Totalmente compatible con el RGPD por diseño.
Panel de control de administrador
Supervisa las tasas de finalización de desafíos, gestiona las claves del sitio y revisa las métricas de actividad de bots a través del panel de análisis integrado.
Widget ligero
El widget del lado del cliente es de solo ~20KB, añadiendo un peso de página insignificante a cualquier sitio o aplicación que lo incruste.
Diseño API-first
Verifica los tokens de desafío en el lado del servidor a través de una sencilla API REST, lo que hace que Cap sea integrable con cualquier lenguaje o framework.
¿Por qué ejecutar Cap en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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