Cap es una alternativa ligera de código abierto a CAPTCHA que protege formularios y API de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de rompecabezas visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o pasos de cebra, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly, resolviendo en milisegundos para usuarios reales y haciendo que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de tu propio servidor.

Alojar Cap en tu propio VPS te da control total sobre tu protección contra bots sin tarifas por verificación y sin dependencia de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.